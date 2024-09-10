Почему преждевременно изнашиваются шины на авто: три главные причины

Производители шин обычно избегают ответа на вопрос о максимальном ресурсе шин. И это понятно, ведь на максимальный пробег покрышек влияет слишком много факторов, способных нарушить любые расчеты конструкторов-шинников. Но некоторые признаки того, что шины могли бы прослужить дольше, есть, и с них мы начнем наш разговор.

Как узнать, что износ преждевременный

Под ресурсом шин в первую очередь понимают километраж, который пробежит машина, прежде чем глубина протектора уменьшится до 1,6 мм. В Украине, кстати, этот предел установлен Правилами дорожного движения, причем и для летних моделей, и для зимних. Однако есть и другие виды износа, и о них мы упомянем ниже.

Следовательно, очень приблизительным ориентиром ресурса протектора может стать цифра 30 тысяч километров, хотя есть модели, которые ходят, например, и 50 тыс. км. Если все четыре колеса износились существенно раньше, стоит поинтересоваться, сколько покрышки данной модели служат у других автомобилистов. И, возможно, придется искать причину преждевременного износа на своем авто.

Но на практике водитель чаще бывает обеспокоенным, когда видит, что быстро изнашивается одно или два колеса по всему комплекту – и это действительно повод для выяснения причины.

Давление

Отклонение давления более чем на 0,2 – 0,3 атм от определенной автопроизводителем нормы в любую сторону всегда нежелательно. Во-первых, потому что это негативно влияет на нагрузку на протектор. На перекачанном колесе чрезмерно изнашивается центр дорожки протектора, не полуспущенной шине сильнее стираются края.

Еще одна, пожалуй, более масштабная проблема, спровоцированная низким давлением в шине – ее перегрев. Более мягкая, чем это разрешено производителем, шина сильнее нагревается при работе. И если это не замечать в течение нескольких сотен километров, может расслоиться внутренняя конструкция шины – нити и проволока каркаса частично отделятся от слоев резины. Из-за чего покрышка потеряет геометрию – сделается, например, овальной, или приобретет большую ширину в одном из секторов.

Следовательно, за давлением нужно следить, потому что и слишком низкий, и слишком высокий – это плохо. Современные шины достаточно проверять манометром примерно раз в месяц-два.

Восхождение-развал

Все четыре колеса автомобиля должны быть установлены под определенными углами к вертикали и горизонтали. Речь идет об углах установки колес, а по-народному – о схождении и развале. Которые на всех машинах можно отрегулировать для передних колес, а на многих моделях – и для задних.

Если эти углы будут затронуты, колеса будут неправильно взаимодействовать с дорогой. То есть машина будет неправильно управляться, водителю придется чаще работать рулем. А шины на колесах, которые установлены неправильно, при этом будут изнашиваться нештатно: одна часть протектора будет стираться меньше, а другая – в разы больше.

Углы установки колес нарушаются со временем из-за износа деталей подвески, поэтому их желательно тем или иным способом контролировать хотя бы раз в полгода.

Рассеянность

Если водитель упустит большую выбоину, шина может буквально получить травму. И необязательно это будет прорванная боковина с последующей разгерметизацией. Бывает, что от сильного удара получает повреждение каркас шины, после чего она начинает постепенно разрушаться – теряет правильную форму, балансировку, начинает "бить" на ходу, на протекторе появляются и быстро прогрессируют зоны с "лысинами" на беговой дорожке. Ремонту такие повреждения не подлежат.

Кратко

Если присмотреться к приведенным выше трем причинам, то можно увидеть, что они влияют не только на ресурс резины, но и на другие важные вещи. Такие как управляемость машины, состояние ее ходовой части, комфортность движения. Таким образом, исключая всего лишь три указанных причин, вы будете предотвращать возникновение целого набора неисправностей и неприятностей. Итак, одним словом: исправный автомобиль – это хорошо во многих смыслах.