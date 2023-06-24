Почему падает курс доллара и где предел: прогноз экономиста

"Наличный курс начал постепенно приближаться к безналичному. И это нормально. Это ожидаемая история", - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что население в обычной ситуации либо покупает валюту для сбережений, либо использует для выезда из Украины. Но сейчас уезжать в большинстве никто не может. Сбережения же наоборот тратятся теми, у кого недостаточно текущих доходов. Кроме того, валюта использовалась для ведения бизнеса, а сейчас этот канал ограничен.

"Возможности для формирования дополнительного спроса на наличную валюту сейчас значительно меньше. Соответственно, можно говорить, что предложение наличной валюты сейчас превышает спрос на нее, и это приводит к тому, что курс приближается к официальному", - отметил он.

Кушнирук считает, что эта ситуация достаточно прогнозируемая. "Но может ли быть укрепление курса наличной гривны больше, чем до официального? Думаю, что нет, потому что это будет провоцировать арбитраж в другую сторону", - добавил экономист.

Он пояснил, что в случае падения курса ниже 36,6 гривен начнут зарабатывать на покупке долларов на наличном рынке и продаже Национальному банку на межбанке по официальному.

"Поэтому я ожидаю, что скорее всего курс просто будет очень приближен к официальному и на этом остановится", - считает эксперт.

Фиксированный курс

Кушнирук считает правильным решением НБУ держать официальный фиксированный курс в условиях войны, поскольку о свободном курсообразовании не может идти речи, когда импорт вдвое превышает экспорт, а НБУ играет значительную роль на рынке и удерживает курс интервенциям. "Я был и остаюсь сторонником, что это правильный шаг, который был сделан после начала военной агрессии", - сказал он.

В то же время, по его мнению, целесообразно было бы постепенное повышение курса доллара по отношению к гривне для того, чтобы немного выровнять баланс. "Но я делал бы это предусмотрено, например, каждый месяц на полпроцента-процент. Но чтобы все знали, чтобы при этом не было попыток заработать на арбитраже", - добавил он.

"Инфляция есть, и она достаточно существенная. Таким образом, фиксированный курс создает ситуацию, когда у вас ваши товары в долларах становятся менее конкурентными", - считает экономист.

По его словам, все равно придется всю ситуацию менять, но лучше это делать маленькими шагами прогнозируемо, чем делать это резко.

"Ибо если мы будем держать эту ситуацию, это создавать недостатки проблемы в среднем и досрочном измерении", - сказал Кушнирук.