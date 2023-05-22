Чему действительно рынки акций и как реагировали на переговоры о долге США

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Прошедшая неделя стала лучшей для многих ведущих фондовых индексов с конца марта: S&P 500 поднялся на 1,6%, а Nasdaq Composite и вообще на 3%.

Такие приподнятые настроения многие объясняли прогрессом, который вроде бы наметился в переговорах между Республиканской и Демократической партиями по повышению уровня долгового потолка в США. Тем более что именно после заявлений президента Байдена и лидера республиканцев Маккарти о твердых намерениях достичь соглашения и началось рыночное ралли, которое впоследствии и обеспечило индексам такой солидный недельный рост. Разве что соглашения так и не были достигнуты.

Более того, уже в пятницу стороны снова прекратили переговоры, а наблюдателям пришлось признать, что вероятность провала соглашения хоть и низка, однако не нулевая. И это несмотря на катастрофические последствия дефолта страны для ее экономики, к которому этот провал может привести. Впрочем, этим неутешительным вариантом развитием событий рынки уже не очень беспокоились.

Также большой подъем вызвали новости о том, что средства на депозитах в американских региональных банках, в частности у многострадального Western Alliance, все же растут, а значит, кризис в банковском секторе должен пойти на спад. Впоследствии заявление секретаря Госказначейста Джанет Йеллен о новых возможных поглощениях проблемных банков насторожило участников рынка, однако частично – индексы акций банковского сектора по итогам недели вновь показали оживленное восстановление.

Со схожим оптимистическим настроением рынки воспринимали другие противоречивые события. Так, инвесторы гораздо больше радовались улучшению прогнозов ведущего американского ритейлера Walmart насчет собственных продаж в этом году, чем огорчались хуже ожидаемых общим розничным продажам в стране и ухудшению прогнозов другого крупного рителейра Home Depot.

В конце концов уже почти традиционно рынки не очень обращали внимание на многочисленные предупреждения чиновников ФРС о том, что с инфляцией еще предстоит бороться, и что снижение ставок еще далеко не актуально.

В целом с начала марта, когда потерпел крушение первый банк в США, Silicon Valley Bank, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 9% и 14% соответственно. Такой устойчивый оптимизм, возможно, объясняется трезвой оценкой рынками очень высокой вероятности решения проблемы "долгового потолка", так и нормализации ситуации в банковском секторе. Хотя еще недавно рынки в этом были совсем неуверены.

Возможно, здесь также помогли в целом лучше ожидаемых финансовые результаты корпораций за прошлый квартал – даже несмотря на то, что в целом за год доходы снизились. Еще одна вероятная причина – то, что решающий вклад в этот рост внесли акции лишь нескольких гигантов из сектора high tech. Эти компании доказали, что чувствуют себя довольно хорошо, несмотря на более слабую экономику, а некоторые из них в своих планах много вспоминают волшебные слова "аrtificial intelligence", которые сейчас так нравятся инвесторам.

Но, наверное, определяющим фактором является достаточная ликвидность в финансовой системе, которую стала поставлять ФРС как непосредственно для поддержки банков, так и для поддержания стоимости казначейских облигаций. За период с начала марта стоимость выкупленных активов на балансе ФРС выросла на 170 млрд долларов. И пока эта ликвидность остается высокой, рынки могут позволить себе с оптимизмом смотреть, по крайней мере, в ближайшее будущее.

Неожиданно оживился и рынок украинских еврооблигаций: по состоянию на конец прошлой недели большинство суверен подорожало на два цента, или 10% в диапазон 18-23 цента за доллар. Впрочем, этот рост был в основном ситуативным и вызван появлением интереса у ряда покупателей к очень дешевому активу. В то же время, на рынке ОВГЗ на прошлой неделе торговалось лишь ограниченное количество выпусков облигаций. Как и в предыдущие недели, главными игроками были иностранцы, пытающиеся максимизировать репатриацию средств, а также банки, пополняющие внутренними облигациями свои резервы.

Между тем НБУ ужесточил условия репатриации полученных нерезидентами процентов из ОВГЗ, обязав их в этом случае владеть соответствующими бумагами по крайней мере 90 дней до даты выплаты. Это, скорее всего, еще снизит активность иностранцев на внутреннем рынке.

Наличная же гривня укрепилась примерно на полпроцента, или 20 копеек, до 37,1-37,7 грн/доллар, что является максимумом с начала года. Продолжение прошедшего на прошлой неделе соглашения о зерновом коридоре вряд ли повлияло на валютный рынок, впрочем, может в дальнейшем быть одним из его поддерживающих факторов.