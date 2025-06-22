Почему города Украины до сих пор не переходят на электробусы: названы главные причины

Переход возможен, но не быстрый

"Замена дизельных автобусов на электробусы в украинских городах - вполне реалистичный, но постепенный процесс, который требует времени, инвестиций и стратегического подхода", - подчеркивает специалист.

Успешность перехода зависит от четырех главных факторов:

наличия финансирования,

готовности инфраструктуры,

поддержки международных партнеров,

политической воли на местах.

Главное препятствие - цена

"Главным препятствием для массового перехода остается высокая стартовая стоимость - электробус стоит в 1,5-2 раза дороже дизельного аналога", - объясняет Никита.

Города не могут финансировать закупки самостоятельно, поэтому ключевую роль играют донорские программы - в частности ЕБРР, ЕИБ и другие фонды. Без их участия обновление транспорта остается маловероятным.

Где уже работают электробусы?

Львов реализует несколько проектов совместно с европейскими партнерами.

Винница имеет опыт реальной эксплуатации электробусов.

В Киеве электробусы проходили тестирование, но пока в приоритете остаются дизельные автобусы большой вместимости.

"Сегодня электробусы привлекают низкими затратами на эксплуатацию - более дешевой электроэнергией, меньшими затратами на техобслуживание и полным отсутствием выбросов, что критично для качества воздуха в городах. Это делает их стратегической альтернативой дизельному транспорту, особенно в городских условиях", - комментирует автоэксперт.

Проблема - в тендерах

Впрочем, как показывает практика, даже при наличии финансирования процесс часто блокируется.

"Например, тендеры на закупку электробусов за средства Европейского инвестиционного банка в Харькове и Запорожье неоднократно объявлялись, но завершались без результата - из-за слишком сложных или ограничительных условий участия", - говорит эксперт.

Это, по его мнению, свидетельствует о необходимости адаптировать тендерные требования к реалиям рынка, иначе обновление транспорта будет оставаться лишь на бумаге.

Однако, несмотря на сложности, электробусы - это не футуризм, а вполне реальная альтернатива дизелю. Но без изменения подходов - в тендерах, финансировании и логистике - экологический транспорт так и не станет нормой для украинских городов.