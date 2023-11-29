Почему малыша в возрасте до года должен трижды осмотреть детский офтальмолог?

Когда следует посетить врача планово?

Первый осмотр ребенка офтальмологом происходит сразу после рождения, то есть в роддоме. Особое внимание врач уделяет недоношенным малышам и детям с низкой массой тела (2500 г и менее). У таких младенцев опасным заболеванием является ретинопатия недоношенных (поражение сетчатки глаза). При отсутствии лечения это заболевание приводит к слепоте.

Кроме того, врач проверяет реакцию зрачков на свет (ребенок жмурится от ярких вспышек). В роддоме также проводят скрининг врожденных пороков глаз и придатков глаза (анофтальма, микрофтальма и т.п.).

При этом у новорожденных острота зрения низкая, и проверять ее нецелесообразно. Дети "учатся" видеть постепенно, так же, как ходить и говорить.

Если был осмотр в роддоме и ребенок доношенный, следующие плановые визиты к офтальмологу должны состояться в возрасте 1-3 месяца и 10-12 месяцев.

Основная цель осмотра в 1-3 месяца - исключить врожденные патологические состояния, в частности катаракту, глаукому, атрофию или аномалии диска зрительного нерва, отслоение сетчатки и т.д.

Кроме того, можно предварительно определить рефракцию, то есть оптическое строение глаза. Офтальмолог во время визита проанализирует реакции малыша с помощью игрушки. В возрасте 1 месяц здоровый ребенок фиксирует взгляд на заинтересовавших его предметах, а в 3 месяца он уже может хорошо следить глазами за игрушками.

Следующий визит к офтальмологу рекомендуется совершить после достижения малышом 10-12-месячного возраста. Во время осмотра врач определяет рефракцию и обязательно обследует ребенка на наличие глазодвигательных нарушений, в частности косоглазия, что часто приводит к развитию амблиопии.

Это так называемый синдром "ленивого глаза", при котором глаз (один или оба) фактически не участвует в зрительном процессе.

Важно: в случае своевременного лечения остроту зрения у детей с этим дефектом можно восстановить полностью, а если нездоровый глаз не лечить, он не будет "учиться" видеть.

Третий обязательный визит должен состояться, когда малышу исполнится 10-12 месяцев. В этом возрасте врач может более точно определить рефракцию глаз, диагностировать дальнозоркость, врожденную миопию и другие заболевания.

Если офтальмолог в течение первого года жизни ребенка не обнаружил глазные заболевания и не назначил индивидуальный график визитов, в дальнейшем врача этого профиля нужно посещать 1-2 раза в год. А в 3 года рекомендовано впервые проверить остроту зрения.

Когда необходим внеплановый визит?

Родители должны внимательно следить за глазами малыша и самостоятельно, в частности для скрининга ретинобластомы (рака сетчатки). Фотографируя малыша со вспышкой в ​​затемненной комнате, можно увидеть красный рефлекс, как на старых фотографиях. Если есть разница между глазами, следует срочно обратиться к специалисту.

Также внеплановый визит необходим в случае: