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Почему людям с сахарным диабетом необходимо прививаться дополнительно: объяснение Минздрава

Воскресенье 01 сентября 2024 13:33
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Почему людям с сахарным диабетом необходимо прививаться дополнительно: объяснение Минздрава Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Люди с сахарным диабетом нуждаются в дополнительных прививках по нескольким причинам. Даже при эффективном контроле уровня сахара в крови, их иммунная система может быть менее способна бороться с инфекциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Уменьшение способности иммунной системы бороться с инфекциями - повышает риск серьезных осложнений от заболеваний. Например, грипп может вызвать повышение уровня сахара в крови до опасно высоких значений.

Пациенты с диабетом имеют больший риск заражения гепатитом B, в частности из-за процедур мониторинга уровня сахара в крови. Они также имеют повышенный риск тяжелых осложнений от пневмонии, бактеремии и менингита.

По этим причинам рекомендуется делать дополнительные прививки против гриппа, гепатита B (если вакцинация не проводилась в детстве), а также против пневмококка и менингококка.

Чтобы получить вакцины или проконсультироваться о вакцинации, обратитесь к своему семейному врачу.

Напомним, РБК-Украина писало о самых распространенных мифах относительно сахарного диабета, в которые стоило бы прекратить верить.

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Министерство здравоохранения Украины
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