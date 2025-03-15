Почему летняя резина авто не для снега: важные весенние советы водителям

Во-первых, это очень обидно: ты уже выложил из багажника скребок, щетку и канистру с незамерзайкой, переобул колеса, и вообще окончательно настроился на весну - а тут тебе легкий мороз и снега на ладонь. А во-вторых, это опасно, потому что колеса одинаково охотно скользят по гололеду и в феврале, и в марте. Однако, паниковать не надо.

На летней резине по снегу

Действительно, самая большая проблема в такой ситуации - это несоответствие шин погодным условиям. Поэтому давайте быстренько вспомним, как проявляет себя летняя резина на холодной дороге, на снегу или не дай Бог на льду. Самое страшное то, что у летних шин протектор хуже цепляется за холодный асфальт и плохо выжимает из-под себя влагу и снег, из-за чего шина не достает до твердой нескользкой поверхности.

Следовательно, имеем картину: ваша машина должна отвезти вас куда-то, но она на летней резине, а вокруг все в снегу и температура упала до нуля. У вас есть два варианта: вызвать такси (шагать на автобусную остановку) или таки отправляться в дорогу на "лете".

Второй вариант опасен и нерекомендуемый, но если откровенного гололеда нет, однако у вас есть водительский опыт, вы можете решиться потихоньку добраться до дома или до гаража. По дороге вас будут ждать следующие осложнения:

Буксование при трогании. Сама по себе легкая пробуксовка еще не катастрофа - главное, не допустить при этом сноса оси в сторону или закапывания колес в глубокий снег и мокрый грунт. Поэтому отпускайте сцепление медленно и при малых оборотах двигателя, также можно трогаться со второй передачи. На авто с автоматом тоже можно вручную включить вторую передачу или зимний режим. Еще на машине с АКП можно попробовать тронуться, не трогая акселератор, просто отпуская тормозную педаль.

Занос в повороте. Двигайтесь по свежему и мокрому снегу медленно, буквально в два-три раза медленнее привычного темпа. Каждый маневр планируйте заблаговременно, в поворот заходите, снизив скорость заранее, еще на прямой. На кривой не трогайте педаль тормоза, желательно не меняйте скорость и не делайте резких движений рулем.

Большой тормозной путь. Интенсивное торможение на зимней поверхности с летними шинами на колесах - самый сложный режим. Вспомните, что даже на зимних шинах резкое нажатие тормозов на скользкой дороге часто завершается юзом. Поэтому заранее планируйте все маневры, чтобы не случилось ситуаций, когда требуется энергичное торможение. Безопасный и эффективный способ замедления в таких условиях - торможение двигателем, когда водитель отпускает акселератор при включенной передаче (на машине с автоматом это лучше делать в ручном режиме коробки). Но передача при этом не может быть слишком низкой, и при переходе на нее сцепление надо отпускать очень плавно.



Коротко

Когда у вас нет уверенности в вашем водительском мастерстве, лучше отложить поездку в таких условиях. А если вы все-таки решили отправляться в путь, найдите еще несколько минут, чтобы спланировать себе более безопасный маршрут, на котором вас будет ждать наименее интенсивный трафик. Во время движения не отвлекайтесь на музыку и разговоры с пассажирами, следите, чтобы обороты двигателя соответствовали скорости движения - то есть чтобы не буксовали колеса. Также не забудьте перед поездкой очистить окна от снега (даже если у вас уже нет под рукой щетки), прогреть салон, чтобы стекла не запотевали на ходу, и убедиться, что в бачке омывателя есть незамерзающая жидкость (заменить которую можно недорогой водкой).

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.