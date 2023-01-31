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Почему контрнаступление ВСУ на Лиманском направлении приостановилось: ответ военных

Новина українською →
Кременная, Вторник 31 января 2023 13:07
Почему контрнаступление ВСУ на Лиманском направлении приостановилось: ответ военных Фото: ВСУ продолжают вести бои на Лиманском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают вести бои на Лиманском направлении в Луганской области. Однако погода и ресурсы пока не способствуют наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Ряд факторов влияет, во-первых, мы - не россияне. Мы не бросаем наши подразделения, когда нет резервов, достаточной огневой поддержки. Поэтому мы действуем так, как приписывает адекватная современная военная наука. Когда у нас были эти возможности, мы продвигались - погодные условия, резервы", - объяснил он.

Череватый отметил, что отсутствие продвижения не означает, что бои прекратились. Наши защитники на Лиманском направлении продолжают уничтожать логистику и склады врага.

"Боевые задачи бывают разные - это не всегда наступательные действия. Это истощение противника, а есть момент, когда ты можешь перейти к более решительным действиям и прорвать оборону противника, как в Харьковской области было", - добавил спикер.

По словам Череватого, наступление войск зависит не только от имеющихся ресурсов, но и от погодных условий. Хотя спикер не исключил, что для контрнаступления нужно собрать "мощный кулак", имея в виду военную помощь партнеров.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), украинские военные возобновляют наступательные действия в направлении Кременной.

В то же время Генштаб ВСУ отмечает, что россияне продолжают штурмовать позиции ВСУ на Лиманском направлении.

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