Почему Конституцию Пилипа Орлика считают новаторской: идеи, которые актуальны и в XXI веке

Отказ от московской церкви

Одним из главных новаторских шагов Конституции стала первая статья - о выходе из-под Московского патриархата и возвращении к Константинопольской церкви. Как заметил Алферов, козаки тогда уже понимали, что "чужая церковь - это неправильно". И лишь спустя более 300 лет эта идея стала реальностью.

Социальная защита

Конституция также предусматривала четкие нормы социальной защиты: раненые козаки и пожилые люди имели право доживать век в государственном госпитале в Трахтемирове, а вдовы и дети павших - получали поддержку.

Антикоррупционные механизмы

Отдельное внимание - борьбе с коррупцией. В документе четко отмечалось: гетман не может принимать подарки, потому что имеет собственный источник дохода - земельный надел. Также ему запрещалось вмешиваться в государственную казну. Полковникам тоже запрещали подарки. Это был своеобразный кодекс добропорядочности.

"Гетманское сердце не прельщали подарками" - эта цитата из Конституции, по словам историка, четко демонстрирует подход к власти как к служению, а не обогащению.

Разделение власти - как в современных демократиях

Еще одна прогрессивная идея - разделение власти на исполнительную, законодательную и судебную. Судебная власть была вынесена отдельно от гетманской. Это опередило даже тогдашние европейские документы.

Актуальна до сих пор: норма о возвращении пленных

Среди положений, которые, по словам Алферова, уместны и в современной Украине, - статья о необходимости возвращения всех пленных из Москвы. Тогда это касалось Шведской войны, а сегодня - войны с Россией.

"Это была конституционная норма. Актуально и сегодня - сколько у этих тварей сейчас наших украинских пленных", - отмечает историк.

Конституция Орлика демонстрирует, что украинская политико-правовая мысль уже в XVIII веке формулировала идеи, которые стали краеугольными камнями современной демократии.