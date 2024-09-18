Почему кондиционер в авто неприятно пахнет: решаем проблему

Сначала не все водители даже понимают, откуда в машине появился запах лесного болота, горелой бумаги, старой обуви, а то еще чего хуже. Но рано или поздно "подозрение" получает кондиционер – почему такое случается и что тогда с ним делать?

По-видимому, многим читателям известно, что система кондиционирования становится причинами проблем с запахами не только в автомобилях, но и, например, в зданиях. Причина кроется в самой сущности работы этих полезных систем.

Чем пахнет с кондиционера

Как известно, автомобильная система имеет два радиатора-теплообменника. Один из них – испаритель, расположенный под торпедо в блоке климатической установки. Этот небольшой радиатор во время работы кондиционера становится холодным, и его обтекает поток собственного теплого воздуха и должен охладиться. В таких условиях он потеет, его соты покрываются влагой. И на эту влажную поверхность постепенно налипает уличная пыль, тополиный пух, семена растений, мелкие листья, сухие насекомые и т.д. Образуется некая подушка, которая подолгу остается мокрой.

А в таких условиях охотно поселяются разного рода микроорганизмы – плесень, грибки, бактерии. Они и создают в салоне машины разнообразные запахи – иногда один характерный, иногда целую гамму, оттенки которой могут изменяться в зависимости от того, в каком режиме работает "кондишен".

Со временем колонии этих нежелательных пассажиров расселяются с теплобменника на прилегающие воздуховоды, заполняя салон они с особым энтузиазмом. Наверное, стоит напомнить, что такие микроорганизмы не только портят воздух, но и угрожают здоровью пассажиров.

Что делать с запахом кондиционера

Есть несколько способов преодолеть плесень, бактерии и других непрошеных гостей. На помощь придет автохимия, есть препараты сразу двух типов по выбору.

Вариант для самостоятельной борьбы – любительский аэрозольный баллончик с длинной трубкой, с помощью которой вещество подается вглубь климатической системы. Перед тем климатическая установка включается на максимальную скорость вентилятора, а трубка обычно вводится в канал, из которого убирается воздух в режиме "из салона" (или "рециркуляция").

Профессиональный способ уничтожить запах в салоне – подача препаратов в воздуховоды специальным устройством, которое с помощью ультразвука превращает реактив в мелкодисперсный туман. Он засасывается в систему в режиме рециркуляции. Этот метод наиболее эффективен, потому что позволяет заполнить очищающим веществом все каналы системы распределения воздуха по салону – и не оставляет таким образом плесени никаких шансов.

Кратко

На самом деле, в автомобильной системе кондиционирования чистота – одно из главных условий ее штатной работы. Испаритель должен быть чистым не только из-за бактерий, но и для эффективного теплообмена с воздухом, подаваемым в салон. Более того, этот маленький радиатор может забиться мелким мусором настолько, что не будет пропускать через себя тот поток воздуха, который должен от него охладиться, направляясь через климатическую установку. И тогда в салоне не будет ни желаемой прохлады летом, ни достаточного тепла зимой.

За чистоту испарителя отвечает фильтр салонного воздуха (на моделях, где он предусмотрен) – не забывайте менять вовремя и покупайте для замены качественный. Также чистой должна быть и поверхность основного радиатора кондиционера, который расположен спереди под капотом. Фильтра для него не предусмотрена, поэтому его и установленные рядом с ним радиаторы других систем нужно своевременно очищать несильной струей воды.