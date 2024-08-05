Общины в 2025 году могут потерять миллионы гривен из бюджета: как этому помешать

Фото: общины в 2025 году может потерять способность и что с этим делать (flickr.com)

О том, почему в следующем году общины могут потерять 4% бюджета или миллионы гривен и как этому помешать, приняв ключевые изменения при формировании Госбюджета на следующий год - в колонке главы Харьковского облсовета Татьяны Егоровой-Луценко для РБК-Украина.

Четыре процента – это мало или много? Если это скидка на продукты, пожалуй, маловато. Но если речь идет о бюджете общества – поверьте, это очень много и слишком ощутимо. Особенно если на эти 4% бюджет планируют сократить.

Приведу один показательный пример. Харьковская область, Лозовская община. Никому не следует объяснять, какая ситуация с обстрелами на харьковском направлении. И в этих условиях община должна готовиться к отопительному сезону, качественно предоставлять услуги при отсутствии электричества и решать еще множество неотложных проблем, финансируя все работы из бюджета общины. Это кроме дополнительной финансовой помощи Силам обороны, которую община регулярно предоставляет.

Сегодня основой наполнения большинства местных бюджетов остается НДФЛ. В 2022 году государство увеличило уровень зачисления этого налога для местных бюджетов с 60 до 64%. Но недавно правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, которая предусматривает уменьшение доли отнесения в бюджеты местного самоуправления налога на доходы физических лиц с 64 до 60%. То есть предложение правительства – на 4% сократить поступления от НДФЛ в бюджеты общин.

Для Лозовской общины 4% сокращения – это минус 20 млн грн. Это деньги на проведение расчетов за электричество, водоснабжение, газ. Это средства для поддержки критически важных предприятий, которые обеспечивают жителей общины теплом и централизованным водоснабжением.

Такое сокращение местного бюджета станет болезненным ударом для финансовой состоятельности общины и отразится на качестве жизни жителей, которые и так страдают от российской агрессии и разрушения инфраструктуры.

И это лишь один пример того, что бюджетную декларацию на 2025-2027 годы нужно дорабатывать, ведь она станет основой формирования Госбюджета-2025. Так что поделюсь ключевыми моментами, которые обязательно должны быть учтены в этом документе.

1. НДФЛ в общинах должно оставаться на уровне 64%. Это одно из главных условий финансовой возможности, а для некоторых общин – вопрос выживания жителей. И это не только позиция Украинской ассоциации районных и областных советов.

Парламентский комитет по бюджету после рассмотрения Бюджетной декларации на 2025-2027 годы пришел к тому же выводу и рекомендовал правительству оставить в общинах именно 64% поступлений от НДФЛ. А также предусмотреть сохранение стабильных источников наполнения местных бюджетов, обеспечив при уменьшении таких источников компенсацию потерь доходов.

2. Военный НДФЛ должен администрироваться на центральном уровне. Недавно парламент принял законопроект 9559-д, позволяющий общинам на законном уровне помогать ВСУ. Впрочем, все мы понимаем, что общины не будут закупать оружие, военную технику, специальное военное оборудование.

Во-первых, у них нет таких полномочий. Во-вторых, только Министерство обороны и Генштаб располагают полной информацией, что именно нуждаются в Силе обороны и в каком количестве. Поэтому вывод очевиден – по крайней мере до конца войны администрировать военный НДФЛ следует на центральном уровне – уровне министерства.

3. Дефицит бюджетов и реверсные дотации. Пока ситуация с бюджетами сверхсложная в прифронтовых и деоккупированных общинах. И дело не только в разрушенной инфраструктуре и продолжающихся постоянных обстрелах.

Многие предприятия, являющиеся стабильным источником наполнения местных общин, перенесли производство с прифронтовых территорий в центральные и западные регионы Украины. Релокация помогла сохранить производственные мощности и возобновить уплачивающий налоги бизнес. Но этот процесс имеет и обратную сторону.

Релокация ощутимо лишила общества на востоке возможности наполнять бюджеты. Сегодня есть настоящая пропасть между бюджетом даже небольшого общества в центре или на западе Украины и общества на прифронтовых и деоккупированных территориях. А разница в условиях жизни в обоих случаях огромна.

Мы должны исходить из того, что война касается не отдельных регионов, война продолжается на всей территории Украины. И вопрос финансовой способности каждого общества независимо от территориальной принадлежности – это вопрос устойчивости всей страны.

В этой ситуации более состоятельные общины, куда был релоцирован бизнес, вполне могут помогать прифронтовым общинам. Как вариант они могут направлять финансовую помощь в виде реверсной дотации – с налогов, которые платит релоцированный бизнес. Глобально от этого выиграет вся страна.

Поэтому надеюсь, что Министерство финансов и профильный парламентский комитет учтут эти замечания по подготовке Госбюджета-2025.