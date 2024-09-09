Почему общинам сложно привлекать донорские средства: исследование

Почти три четверти украинских территориальных общин ищут внешнее финансирование для своих проектов по восстановлению и большинство из них констатируют нехватку квалифицированных специалистов, умеющих готовить грантовые предложения. При этом 23% общин испытывают проблему с поиском потенциальных доноров, что вызвано нехваткой у них проектных и грантовых менеджеров.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она отметила, что большинство украинских общин - 74%, параллельно с государственным финансированием проектов по восстановлению ищут возможности привлекать и донорские средства и участвуют в грантовых программах. Впрочем, 80% общин, уже имеющих опыт участия в них - это, преимущественно, крупные города. Для небольших населённых пунктов этот опыт пока не стал привычным.

"Как мы видим из исследования, 85 общин из 219, участвовавших в опросе и в которых до 20 тысяч населения, подали за период большой войны от 1 до 3 предложений. 28 таких общин вообще не участвовали в грантах, а более 8 предложений подали 43 общины. В больших общинах опыт участия в грантах лучше – вообще не подавать предложения на участие только 3 общины. 37 общин подали более 8 предложений и 32 общин подали от 1 до 3 предложений", - сообщила Шуляк.

Подавляющее количество общин, отметила она, нуждаются в повышении квалификации у специалистов, которые должны готовить грантовые предложения. Недостаток проектных менеджеров характерен для небольших населенных пунктов Днепропетровщины, Полтавщины и Львовщины.

А языковой барьер (уровень знания языка, необходимый для участия в международных грантах) – причина низкого участия в грантовых программах в небольших населенных пунктах Сумщины, Житомирщины, Одесщины и Закарпатья. И, например, в Киевской области небольшие по количеству населения общины отмечают наличие сразу двух этих проблем.

"Органам местного самоуправления на сегодняшний день очень не хватает квалифицированных грантовых менеджеров и, конечно, менеджеров со знанием английского языка. Как мы видим из проведенного анализа, наибольшее количество заявок - 83%, заполнили представители городских администраций - 83%, а 7% опрошенных общин привлекли для этого сторонние организации", - отметила Шуляк.

Среди вызовов при привлечении стороннего финансирования для проектов по восстановлению почти треть общин - 23%, указывает на проблему с поиском потенциальных доноров из-за нехватки проектных менеджеров. Особенно на это обращают внимание общины в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и Киевской областях. А у 85% общин возникают трудности с соответствием проектов критериям грантовых конкурсов. Особенно это актуально для Николаевской области.

По словам Шуляк, гораздо больше шансов при привлечении международного и грантового финансирования у общин, которые разрабатывают или уже разработали программу комплексного восстановления (ПКВ). В настоящее время их создает уже более 200 украинских территориальных общин.

При этом работать над программами комплексного восстановления украинским общинам помогают и на уровне государства, и при поддержке международных партнеров - это нужно для того, чтобы на местах определили стратегии своих дальнейших действий и восстановления и научились привлекать для этого донорские средства.

"Без обучения создать качественную ПКП будет не только сложно, а вообще невозможно. Поэтому сейчас и на уровне парламентских комитетов, и на местном уровне организуют и проводят учебные мероприятия. В частности, в комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства создана рабочая группа, которая собирается раз в 2-3 недели и разбирает все вопросы, которые беспокоят заинтересованные общины, а на местном уровне помогают партнеры", - сообщила Шуляк.

Напомним, в конце 2023 года в Украине была презентована методика разработки программы комплексного восстановления территории территориального общества (ПКВ). Территориальные общины, еще приступившие к работе над этим документом, могут опираться на четкий, пошаговый алгоритм того, как сделать это правильно, на какие данные опираться, кого привлекать для их анализа, как и на какие средства воплощать.