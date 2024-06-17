Почему фары на авто светят плохо: несколько советов, которые улучшат "видимость" ночью

Так сложилось, что современные фары имеют больше предпосылок для ухудшения светоотдачи, чем прежде. Такова уж плата за длинный луч и равномерное освещение поверхности перед машиной. Что же происходит с нашими фарами и как можно помочь проблеме?

Что произошло с фарами

Для начала следует понять, что прежде чем выдвигать претензии к собственным фарам, нужно убедиться, что они правильно отрегулированы. Точно это можно узнать только на специальном в стенде. И одновременно во время визита на СТО попросите специалистов с помощью люксометра или другого устройства определить силу света ваших фар. Между прочим, именно по этим двум параметрам – направление луча и его яркость – контролируют фары в тех странах, где действует обязательный технический осмотр.

Таким образом, вы можете получить от профессионалов такие диагнозы по поводу причин плохого света фар.

Слишком старые лампы . И старые добрые галогенки, и ксеноновые лампы, и даже недорогие LED-лампы со временем тускнеют. В галогеновых лампах частицы вольфрама, который испаряется из нити накаливания при работе, оседают изнутри на стекле лампы, снижая ее прозрачность. Когда модный ксеноновый свет, в первую очередь в дешевом китайском исполнении, тускнеет из-за возрастной смены состава газа в лампе, а также из-за смещения спектра света в сторону голубого, что воспринимается глазом человека как ухудшение освещенности. Утрачивают яркость, а то и вполне работоспособность и светодиодные лампы, в первую очередь неоригинальные. При покупке новых галогеновых ламп вы наверняка получите от продавцов предложение приобрести модели с повышенной светоотдачей. Это хорошо, но выбирайте только фирменные лампы, при лучших характеристиках имеющие обычную мощность потребления;

. И старые добрые галогенки, и ксеноновые лампы, и даже недорогие LED-лампы со временем тускнеют. В галогеновых лампах частицы вольфрама, который испаряется из нити накаливания при работе, оседают изнутри на стекле лампы, снижая ее прозрачность. Когда модный ксеноновый свет, в первую очередь в дешевом китайском исполнении, тускнеет из-за возрастной смены состава газа в лампе, а также из-за смещения спектра света в сторону голубого, что воспринимается глазом человека как ухудшение освещенности. Утрачивают яркость, а то и вполне работоспособность и светодиодные лампы, в первую очередь неоригинальные. При покупке новых галогеновых ламп вы наверняка получите от продавцов предложение приобрести модели с повышенной светоотдачей. Это хорошо, но выбирайте только фирменные лампы, при лучших характеристиках имеющие обычную мощность потребления; Поврежденный рефлектор (отражатель) . Старые по возрасту машины с галогенками имеют испорченный отражатель, который теряет свои "зеркальные" свойства, потому что блестящее покрытие осыпается или ржавеет. Светотехника с неродным ксеноном теряет яркость из-за выгорания отражателя под воздействием света ненормированного спектра и высокой яркости. В обоих случаях фару придется менять или искать отражатель на замену. В тюнингованные фары лучше вернуть родные галогенки.

. Старые по возрасту машины с галогенками имеют испорченный отражатель, который теряет свои "зеркальные" свойства, потому что блестящее покрытие осыпается или ржавеет. Светотехника с неродным ксеноном теряет яркость из-за выгорания отражателя под воздействием света ненормированного спектра и высокой яркости. В обоих случаях фару придется менять или искать отражатель на замену. В тюнингованные фары лучше вернуть родные галогенки. Загрязненный рефлектор . Бывает, что во внутренний объем фары попадает грязь. Причина – в нештатной разгерметизации фары, в выходе из строя фильтра в дренажном канале, когда из-за изменения температуры воздуха с пылью циркулирует в фаре слишком активно. Движение воздуха в фаре нужно организовать так, как это было задумано производителем, а грязный рефлектор можно помыть изнутри теплой водой с мылом, но ничем не касаясь отражателя;

. Бывает, что во внутренний объем фары попадает грязь. Причина – в нештатной разгерметизации фары, в выходе из строя фильтра в дренажном канале, когда из-за изменения температуры воздуха с пылью циркулирует в фаре слишком активно. Движение воздуха в фаре нужно организовать так, как это было задумано производителем, а грязный рефлектор можно помыть изнутри теплой водой с мылом, но ничем не касаясь отражателя; Проблемное стекло . К сожалению, на самом деле стекла на фарах давно уже не найти, сегодня это формованный пластиковый колпак. Соответственно, после многих лет службы покрывается царапинами и сеткой микротрещин, желтеет и становится менее прозрачным. Проблема решается полировкой у мастеров, которые, например, полируют также кузов. Ведь прозрачные элементы современных фар хорошо поддаются профессиональной полировке. Отметим, что в этой операции есть нюансы, в частности, относительно глубины полировки и повторной лакировки "стекла";

. К сожалению, на самом деле стекла на фарах давно уже не найти, сегодня это формованный пластиковый колпак. Соответственно, после многих лет службы покрывается царапинами и сеткой микротрещин, желтеет и становится менее прозрачным. Проблема решается полировкой у мастеров, которые, например, полируют также кузов. Ведь прозрачные элементы современных фар хорошо поддаются профессиональной полировке. Отметим, что в этой операции есть нюансы, в частности, относительно глубины полировки и повторной лакировки "стекла"; Электричество . Бывает, что подводит проводка, ведущая к фарам головного света. Вернее, причиной становятся загрязнения и коррозия в разъемах жгутов: там, где контакты окисляются, образуется повышенное сопротивление, из-за которого лампы получают пониженное напряжение. Проблема не очень приятная, а действительно самая простая в решении – разъемы и клеммы можно разобрать и очистить. В крайнем случае разъемное соединение придется удалить и скрутить (спаять) провода напрямую. Напомним, что соединение проводки с массой кузова тоже относится к потенциально проблемным местам.

Кратко

Ремонт или замена фар часто обходится в кругленькую сумму, поэтому не спешите и не прибегайте к необдуманным вариантам – как покупка новых фар, приобретение этаких суперлампочек и т.д. Сначала тщательно проверьте фары и для начала попытайтесь привести их в порядок простыми способами. А ища консультантов, направляйтесь не в магазины запчастей и аксессуаров, а в авторитетную автомастерскую, где есть оборудование для регулировки фар – обычно тамошние мастера знают реальную картину неурядиц и методы их преодоления.