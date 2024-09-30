Почему Европа не может слезть с "газовой иглы" РФ: ответы на главные вопросы

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Еще три года назад Российская Федерация была крупнейшим экспортером природного газа в мире. А Европа была ее главным клиентом. Для ведущих экономик континента доступ к дешевой российской энергии перевешивал любые опасения и риски насчет бизнеса с Владимиром Путиным.

В феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. А подавляющая зависимость от одного поставщика внезапно стала угрозой экономической и политической безопасности региона.

Опасение, что Путин перекроет поставки газа, угля и нефти в наказание за поддержку Украины, вызвало лихорадочную суету в поиске альтернативных источников энергии. Официально этот сдвиг был оформлен санкциями, чтобы прекратить финансирование российской военной машины.

На сегодня некоторые европейские страны уже прошли через революцию в поставках энергии. Импортеры газа, нефти и угля отказались от Москвы в пользу альтернативных поставщиков. Кроме того, потребители нашли способы потреблять меньше энергии, что снизило спрос. В конце концов, свет остается включенным и большинство заводов продолжают работать - даже несмотря на то, что европейцы стали платить больше. Однако до сих Россия остается одним из важнейших поставщиков энергии в Европу.

Как Европа подсела на российскую "газовую иглу"

История началась более полувека назад. Советскому Союзу на фоне напряженности отношений с Китаем и США нужны были деньги и оборудования, чтобы вести разработку недавно открытых гигантских газовых месторождений в Сибири.

За дешевой энергией для поддержки своего быстрорастущего производственного сектора охотилась Западная Германия (ФРГ). В 1970 году они заключили сделку "трубы в обмен на газ". По ее условиям немецкие заводы поставляли тысячи километров труб для транспортировки газа в Европу. Поставки постоянно росли, пока Германия не обнаружила, что покупает более половины газа у России.

В последние годы Германия и другие европейские экономики начали переходить на ветровую и солнечную энергию. Но трубопроводный российский газ оставался удобной и дешевой альтернативной для выработки базовой мощности, которая нужна, когда не дует ветер и не светит солнце.

Как Европа использует российскую энергию

Согласно данным аналитического центра Bruegel (Брюссель, Бельгия), на конец 2023 года импорт российского ископаемого топлива в Европейский Союз составил на сумму около 1 млрд долларов в месяц. Что в несколько раз ниже пиковых значений начала 2022 года - 16 млрд долларов в месяц.

Большую часть этого импорта по-прежнему составляет природный газ. На Москву приходилось около 15% от общих поставок газа в Евросоюз в 2023-м. Согласно данным Европейской комиссии, она опережает страны Северной Африки с 14% и замыкает топ-3 поставщиков. На первом месте Норвегия с 30%, на втором - США с 19%.

Большая часть российского газа поступает по трубопроводам через Украину и Турцию. Основные покупатели - Австрия, Словакия и Венгрия, экономики которых очень сильно зависят от этого топлива.

Сжиженный природный газ из России на танкерах до сих пор покупают такие крупные потребители как Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды. Часть его смешивается с другим газом в европейской трубопроводной сети. Что, например, означает, что российский газ потенциально может попадать даже в Германию, которая год назад объявила о полном отказе от него.

Почему не отменяются газовые контракты с РФ

Европейские клиенты России часто скованы в действиях из-за жестких долгосрочных контрактов, которые нельзя просто так разорвать.

Кроме того, переход на других поставщиков может стоить слишком дорого. Ожидается, что доступные поставки на мировом газовом рынке в течение следующих лет будут все еще ограничены, пока не появится новая волна поставок от таких экспортеров как США и Катар. Доступная для импорта в Европу часть газа поглощается странами, которые закрыли угольные и атомные электростанции.

Альтернативных поставщиков также ищут Австрия, Словакия и Венгрия. Но у этих стран нет выхода к морю, и их промышленность завязана на поставках энергоресурсов из России. Которые дешевле, нежели газ, который поступает на терминалы СПГ в Западной Европе.

На данный момент нет общего для всей Европы запрета на импорт российского газа. Хотя Великобритания, Германия, Польша и страны Балтии решили прекратить закупку.

У некоторых крупных европейских корпораций есть давние инвестиции в российскую энергетику. Например, французская TotalEnergies SE остается акционером арктического проекта "Ямал СПГ". А испанская компания Naturgy Energy Group SA имеет 20-летний контракт на закупку сжиженного топлива с Ямала до 2038 года.

Какие еще российские энергоносители попадают в Европу

На сегодня продолжаются поставки российской сырой нефти по трубопроводам, хотя и в гораздо меньших объемах, чем раньше. Запрета на импорт нефтепродуктов, произведенных на НПЗ за пределами Евросоюза, например, в Турции, до сих пор нет.

По данным Global Witness, продажи с этих заводов в страны ЕС принесли России около 1,2 млрд долларов налоговых поступлений в 2023 году.

Кроме того, не исключено, что часть российской сырой нефти попадает в Европу, после того, как ее покупают посредники в других странах и смешивают с нефтью из других источников.

Также с тех пор, как Россия развернула большой танкерный "теневой флот", чтобы обойти международные санкции, стало сложнее отслеживать нефть и сжиженный газ. Часть теневого флота попала под санкции Британии, ЕС и их союзников, и нет никаких доказательств прямых поставок в Европу. Однако перепродажи по всему миру отследить трудно.

Подробнее читайте в материале "Теневой флот Путина. Как Россия зарабатывает на торговле нефтью и что с этим делает Запад".

Какова ситуация с российским газом сейчас

В прошлом году на долю РФ пришлось менее 10% потребления газа в Европе. И это более чем на треть ниже, чем в 2022 году.

Норвегия сместила Россию с позиции крупнейшего поставщика трубопроводного газа на континенте. США стали крупнейшим поставщиков сжиженного газа благодаря новым построенным объектам для разгрузки СПГ.

Также европейские страны стали меньше потреблять энергии. Отчасти потому, что сократили деятельность некоторые отрасли, которые получают высокие счета за электроэнергию. Но также из-за экономии энергии (в период с января по август спрос на газ был на 20% ниже среднего показателя до 2022 года) и рекордного перехода на возобновляемые источники.

Связанный с российско-украинской войной энергетический кризис 2022 года заставил Европу ускорить переход на зеленую энергетику. По данным исследовательской компании Ember (Лондон, Великобритания), на рекордную величину сократилось производство электроэнергии за счет газа и угля. В прошлом году в Европейском Союзе ветер впервые произвел больше электроэнергии, чем газ.

Справляется ли Европа с высокими ценами

В 2022 году цены на энергоносители выросли в несколько раз. Некоторые заводы в европейских странах были вынуждены сократить производство, а многие малые предприятия закрылись. На сегодня цены упали, но все еще выше докризисного уровня. Что делает энергоемкие отрасли менее конкурентоспособными.

Пострадавшие от резкого роста счетов за электроэнергию домохозяйства нашли способы снизить потребление. Но для многих дополнительные расходы создают реальные трудности. По данным Европейской комиссии, почти 11% граждан ЕС не могли поддерживать достаточное тепло в своих домах в 2023 году.