Всплеск цен. Почему дорожают квартиры и от чего зависит стоимость жилья

Цены на квартиры и в целом рынок недвижимости чувствителен к валютным колебаниям и реагирует на события войны. Особенно в последнее время говорят о существенном подорожании квадратных метров.
Почему дорожает жилье и что влияет на стоимость квартир, РБК-Украина рассказывают эксперты рынка недвижимости.
Один из факторов, влияющих на цены – спрос со стороны покупателей. Летом он обычно снижается, а осенью повышается. Эта осень не стала исключением. Продажи несколько активизировались, цены на это тоже реагируют ростом. Однако интерес к жилью все же не такой высокий, как до полномасштабного вторжения РФ, говорит РБК-Украина риэлтор Светлана Бащук из компании Legion Real Estate.
"На спрос влияют многие факторы. Люди боятся тратить деньги, потому что, возможно, придется переезжать из-за войны в другое место. Также влияет ракетная опасность. Как только случаются очередные обстрелы, сделки расторгают, переносят покупку на неопределенное время. С другой стороны, старт госпрограммы єОселя запустил большой спрос на жилье, цены растут еще и по этой причине", – поясняет она.
Стоимость жилья во время войны зависит также от опасности "прилетов". Как только случается очередной обстрел, сделка может отмениться. Но если нужно решить вопрос с жильем, сделка так или иначе состоится, говорит специалист.
"Сейчас застройщики, особенно занимающиеся загородными домами, не хотят снижать цены. Ожидают, что более выгодно смогут продать жилье весной", – делится наблюдениями Светлана Бащук.
Фото: Осенью продажи квартир активизировались, что тоже повышает цены на жилье (Виталий Носач/РБК-Украина)
Риелтор приводит примеры цен на частные дома поблизости от Киева.
Цены на дома с ремонтом площадью от 100 квадратных метров в пригороде столицы:
Квартиры в Киеве начали дорожать еще в конце лета, говорит риэлтор, председатель Комитета по информационным технологиям СФНУ Александр Бойко. Тогда это объясняли ростом спроса на жилье, потому что в столицу стало ехать больше студентов на обучение. Также немало украинцев возвращалось домой из-за границы.
"Так в целом было всегда: на увеличение спроса цены реагируют ростом. Чем больше людей запросит арендовать и купить жилье в Киеве, тем выше могут быть цены. По моим личным наблюдениям, стоимость жилья в аренду стала расти в июле. Еще тогда фиксировался рост цены на уровне 10%", – комментирует эксперт.
По данным аналитиков ЛУН, по состоянию на октябрь 2023 года средняя цена однокомнатной квартиры в Дарницком районе Киева (правый берег) составляет 62 тысячи долларов, в Святошинском (правый берег) – 45 тысяч, а в Соломенском – 53,5 тысячи долларов.
Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичке:
Ранее эксперт назвала для РБК-Украина три города Украины, где цены на квартиры самые высокие. И объяснила, почему происходит подорожание.
Также эксперты по недвижимости оценили, подорожают ли квартиры, если доллар резко вырастет в цене.
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