Всплеск цен. Почему дорожают квартиры и от чего зависит стоимость жилья

От чего зависят цены на жилье и как будет дорожать жилье

Один из факторов, влияющих на цены – спрос со стороны покупателей. Летом он обычно снижается, а осенью повышается. Эта осень не стала исключением. Продажи несколько активизировались, цены на это тоже реагируют ростом. Однако интерес к жилью все же не такой высокий, как до полномасштабного вторжения РФ, говорит РБК-Украина риэлтор Светлана Бащук из компании Legion Real Estate.

"На спрос влияют многие факторы. Люди боятся тратить деньги, потому что, возможно, придется переезжать из-за войны в другое место. Также влияет ракетная опасность. Как только случаются очередные обстрелы, сделки расторгают, переносят покупку на неопределенное время. С другой стороны, старт госпрограммы єОселя запустил большой спрос на жилье, цены растут еще и по этой причине", – поясняет она.

Стоимость жилья во время войны зависит также от опасности "прилетов". Как только случается очередной обстрел, сделка может отмениться. Но если нужно решить вопрос с жильем, сделка так или иначе состоится, говорит специалист.

"Сейчас застройщики, особенно занимающиеся загородными домами, не хотят снижать цены. Ожидают, что более выгодно смогут продать жилье весной", – делится наблюдениями Светлана Бащук.

Фото: Осенью продажи квартир активизировались, что тоже повышает цены на жилье (Виталий Носач/РБК-Украина)

Риелтор приводит примеры цен на частные дома поблизости от Киева.

Цены на дома с ремонтом площадью от 100 квадратных метров в пригороде столицы:

К западу от Киева, Житомирская трасса: около 150 тысяч долларов ;

; Восточное направление, Бровары и Борисполь: 150 тысяч ;

; Севернее столицы, Вышгородское направление: 120-130 тысяч;

Южное направление, в сторону Обухова: 180–200 тысяч и выше ;

; Софиевская, Петропавловская Борщаговка: 180–200 тысяч.

Квартиры в Киеве начали дорожать еще в конце лета, говорит риэлтор, председатель Комитета по информационным технологиям СФНУ Александр Бойко. Тогда это объясняли ростом спроса на жилье, потому что в столицу стало ехать больше студентов на обучение. Также немало украинцев возвращалось домой из-за границы.

"Так в целом было всегда: на увеличение спроса цены реагируют ростом. Чем больше людей запросит арендовать и купить жилье в Киеве, тем выше могут быть цены. По моим личным наблюдениям, стоимость жилья в аренду стала расти в июле. Еще тогда фиксировался рост цены на уровне 10%", – комментирует эксперт.

По данным аналитиков ЛУН, по состоянию на октябрь 2023 года средняя цена однокомнатной квартиры в Дарницком районе Киева (правый берег) составляет 62 тысячи долларов, в Святошинском (правый берег) – 45 тысяч, а в Соломенском – 53,5 тысячи долларов.

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичке: