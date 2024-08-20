Почему доллар будет дорожать: аналитики ICU ухудшили валютный прогноз на 2024 год

"Мы не ожидаем более высоких темпов обесценения гривны во втором полугодии 2024 года по сравнению с первым полугодием. Поэтому мы лишь незначительно пересматриваем наш прогноз курса в конце года до 42,6 грн/доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 42,3 грн/доллар", - говорится в прогнозе.

Как отмечается в обзоре, валютный рынок продолжает работать в условиях значительного дефицита, поэтому НБУ вынужден ежедневно проводить интервенции по продаже валюты в значительных объемах. В последние месяцы объемы интервенций заметно выросли из-за расширения дефицита внешней торговли, увеличения спроса на валюту со стороны населения и эффектов валютной либерализации. НБУ в среднем еженедельно продавал 600 млн долларов в апреле-июле по сравнению с 450 млн долларов в первом квартале 2024 года.

Курс доллара вырос на 12% с момента отказа фиксированного курса в октябре прошлого года. НБУ соблюдает режим управляемой гибкости курса, предусматривающий, что Нацбанк компенсирует структурный дефицит на валютном рынке, сохраняя определенный уровень волатильности курса. Она сейчас меньше, чем в годы до начала большой войны, говорится в обзоре.

"Однако короткие эпизоды быстрого ослабления гривны приводили к значительному росту спроса на валюту со стороны населения. Последний такой эпизод произошел в середине июля, когда доллар подорожал на 2,3% за две недели. После этого НБУ вынужден был значительно увеличить интервенции, чтобы успокоить рынок и развернуть тренд обменного курса", - отметили аналитики.

Текущий уровень интервенций по продаже валюты не критически высок для НБУ, резервы НБУ заметно вырастут до конца текущего года. Это значит, что Нацбанк не находится под давлением, когда курс нужно ослаблять из-за нехватки ресурсов, говорится в обзоре.

"НБУ и дальше имеет возможность выбирать желаемый темп ослабления гривны в обозримой перспективе. Темпы ослабления должны быть такими, чтобы не создать рисков для ценовой стабильности. Хотя НБУ четко сообщил, что не стремится обеспечить сопоставимость доходностей по гривневым и валютным активам, обеспечение паритета доходностей все же остается одной из незадекларированных целей монетарной политики", - добавили аналитики.