Почему КБ и частные производители должны не конкурировать, а дополнять друг друга

В последнее время в публичном пространстве разворачивается странная и довольно токсичная дискуссия.

Общество пытаются растянуть по разным углам ринга: или ты за классический государственный ОПК с его флагманами вроде "Нептуна", или за частные оборонные компании и их проекты, в частности линейку FP. Эти информационные качели создают опасную иллюзию, будто в стране во время войны на выживание есть "лишние" ракеты или "лишние" инженерные команды. На самом деле сама постановка вопроса "или государственное, или частное" – это стратегический тупик.

Сравнивать "Нептун" и изделия частных команд по принципу "что лучше" – это как спорить, что нужнее в хирургии: скальпель или зажим. Государственные конструкторские бюро опираются на десятилетия фундаментальной школы, глубокую экспертизу в сложной баллистике, газодинамике и тяжелом ракетостроении. Развитие и масштабирование "Нептуна" – это безальтернативный приоритет для уничтожения особо защищенных, стратегических объектов.

Зато частные компании и проекты уровня FP дают то, чего часто не хватает тяжелой государственной машине: бешеную скорость итераций, гибкость, использование нетипичной компонентной базы и способность быстро масштабировать более дешевые средства поражения.

Остановить частные проекты ради государственных означает потерять массовость и темп инноваций, а ограничить государственные ради частных – лишить себя тяжелого высокотехнологичного кулака, который с нуля строится годами. Они не конкурируют за одну нишу, а закрывают разные этажи нашей оборонной архитектуры.

При этом главным триггером в этих спорах обычно становятся деньги – мол, частники "оттягивают" бюджеты у государственных гигантов или наоборот. И здесь кроется фундаментальный факт, о котором критики или не знают, или сознательно молчат: частные оборонные компании в Украине вообще не финансируются государством в части R&D. Ни копейки из бюджета на научно-исследовательские работы частный сектор не получает.

Все чертежи, стендовые испытания, сожженные на полигонах прототипы, дорогое оборудование и зарплаты инженеров на этапе создания – это стопроцентный финансовый риск самих основателей, частных инвесторов или доноров. Государство приходит с деньгами только тогда, когда изделие уже летает, прошло испытания, доказало свою эффективность и заказывается как готовый серийный товар.

То есть частный бизнес фактически дарит государству самый дорогой и рискованный этап разработки, экономя бюджету миллиарды гривен и бесценные годы времени.

Но даже если бы у нас были неограниченные ресурсы, делать ставку на какое-то одно отдельное решение все равно было бы фатальной ошибкой. К любому моно-оружию враг адаптируется за считанные недели: его разведка и расчеты ПВО изучают тепловой след, профиль полета, скорость и частоты конкретного изделия, выстраивая под него эшелонированную защиту.

Лучше всего взаимозависимость разных средств видна на примере современных комбинированных атак, которые работают как единый оркестр. Сначала в небо идет первый эшелон – массовые дальнобойные дроны и более дешевые частные изделия, которые заставляют врага включить радары, вскрыть позиции ЗРК и расстрелять дорогой боекомплект.

В момент, когда вражеская ПВО перегружена или перезаряжается, в открытые "окна" заходит второй эшелон – скоростные крылатые и реактивные решения вроде линейки FP, которые выбивают сами пусковые установки, радары и склады. И уже по расчищенному коридору, с минимальным риском перехвата, заходит тяжелый "Нептун", который гарантированно кладет бетонный бункер или командный пункт.

Без первых волн тяжелые государственные ракеты были бы вынуждены вслепую пробивать полностью боеспособную систему ПВО, а без тяжелого вооружения более легкие средства не смогут гарантированно уничтожить укрепленные цели. Они не заменяют, а мультиплицируют эффективность друг друга.

Но чтобы этих комбинированных ударов становилось в разы больше, нам критически нужна не конкуренция на выживание, а глубокая промышленная кооперация и обмен технологиями между самими производителями. Сегодня ни одно предприятие в мире не способно в одиночку и быстро масштабировать сложное оружие в закрытом цикле – каждый неизбежно упирается в собственные узкие места.

Государственные гиганты имеют уникальную школу аэродинамики, материаловедения, стендовую и полигонную базу, но часто страдают от неповоротливых цепочек поставок и нехватки современных цифровых решений. Частные же команды блестяще работают с современной микроэлектроникой, софтом, алгоритмами наведения, помехоустойчивой связью и композитами, однако иногда тратят месяцы на изобретение велосипеда там, где в государственных КБ десятилетиями лежат готовые инженерные расчеты.

Когда частный сектор берет на себя производство отдельных узлов, авионики или систем навигации для государственных программ, а государство открывает доступ к своей фундаментальной базе и делится технологическими наработками с частниками – мы перестаем дублировать расходы и сжигать самый ценный ресурс, время.

Именно такая горизонтальная синергия, унификация компонентов и разделение труда являются единственным ключом к настоящему промышленному масштабированию, когда счет изделий идет не на штуки, а на сотни и тысячи.

Искусственное противопоставление государственных КБ и частных производителей играет на руку только врагу. Нам нужна зрелая экосистема, где каждый усиливает каждого, потому что на поле боя нет "частных" или "государственных" взрывов. Есть только уничтоженные цели противника или упущенные возможности из-за наших собственных склок.