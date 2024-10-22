Почему все время спускают шины на авто: основные причины

Пустяк, но хлопот добавляет немалого – шина, которую приходится подкачивать то каждую неделю, то раз в месяц. Почему это бывает и почему не всегда помогает визит на шиномонтаж?

О том, что делать с шинами, часто нуждающимися в подкачке, читайте в материале РБК-Украина .

Не секрет, что колеса – наименее надежная часть автомобиля, поэтому и рекомендуется контролировать давление в шинах регулярно, поэтому и автопроизводители оборудуют новые модели разного рода системами контроля давления в колесах. Но шины о том не знают, и время от времени устраивают сюрпризы своим владельцам. Когда пробоина откровенная, вариантов нет – нужно ехать на шиномонтаж.

Однако бывает, что одна или несколько шин ведут себя непонятно: то спускают к нулю в сутки, то "ходят" как должно быть неделю-две. Почему это бывает?

Спрятанный гвоздь . Чаще виноват посторонний предмет, гвоздь, шуруп или обломок стальной проволоки, проколовший протектор и застрявший в нем. Бывает, что шляпка гвоздя успевает стереться об асфальт быстрее, чем он начинает выпускать воздух через отверстие-пробоену – которую сам и закрывает. Так гвоздь становится невидимым, а проход по воздуху он открывает только при движении, когда шина работает, или когда гвоздь оказывается в месте смятия нижней части шины на стоянке. Для определения неисправности колесо следует снять и максимально внимательно осмотреть. Наиболее решительные шиномонтажники не ленятся для диагностики разбирать колесо и искать гвоздь или другое "инородное тело" с внутренней стороны шины.

. Чаще виноват посторонний предмет, гвоздь, шуруп или обломок стальной проволоки, проколовший протектор и застрявший в нем. Бывает, что шляпка гвоздя успевает стереться об асфальт быстрее, чем он начинает выпускать воздух через отверстие-пробоену – которую сам и закрывает. Так гвоздь становится невидимым, а проход по воздуху он открывает только при движении, когда шина работает, или когда гвоздь оказывается в месте смятия нижней части шины на стоянке. Для определения неисправности колесо следует снять и максимально внимательно осмотреть. Наиболее решительные шиномонтажники не ленятся для диагностики разбирать колесо и искать гвоздь или другое "инородное тело" с внутренней стороны шины. Повреждение вентиля . Коварный дефект – трещина в резиновом вентиле шины в месте его выхода из диска. Конструкция вентиля бескамерной шины удачно маскирует трещину своим конусом-расширением, так что обнаружить повреждение можно только при тщательном осмотре, наклоняя вентиль в разные стороны. Коварную резинку придется заменять.

. Коварный дефект – трещина в резиновом вентиле шины в месте его выхода из диска. Конструкция вентиля бескамерной шины удачно маскирует трещину своим конусом-расширением, так что обнаружить повреждение можно только при тщательном осмотре, наклоняя вентиль в разные стороны. Коварную резинку придется заменять. Повреждение диска. Достаточно распространенная для отечественных путей причина загадочной потери давления – скомканная в одном месте закраина диска, там, где на него садится шина. В этой точке может выходить воздух, причем интенсивность потери давления зависит от места, которое занимает вмятина на запаркованном автомобиле. Наибольшая потеря тогда, когда вмятина будет расположена внизу колеса, там, где оно опирается на землю. В больших шиномонтажных мастерских есть станки для прокатки помятых дисков, в том числе легкосплавных.

Достаточно распространенная для отечественных путей причина загадочной потери давления – скомканная в одном месте закраина диска, там, где на него садится шина. В этой точке может выходить воздух, причем интенсивность потери давления зависит от места, которое занимает вмятина на запаркованном автомобиле. Наибольшая потеря тогда, когда вмятина будет расположена внизу колеса, там, где оно опирается на землю. В больших шиномонтажных мастерских есть станки для прокатки помятых дисков, в том числе легкосплавных. Ржавчина на диске . Абсолютное большинство шин в наше время бескамерны, и для них принципиально важна герметичность в месте посадки покрышки на диск. При том, что в этой зоне, куда попадает вода и где она не всегда быстро высыхает, часто развивается коррозия. Из-за чего в этом месте происходит утечка воздуха – чаще всего незначительная и нестабильная. Такую потерю давления трудно диагностировать даже в условиях СТО, потому что она часто зависит от температуры воздуха и условий работы шины. Когда, наконец, проблемное место удастся вычислить, проблему можно будет решить зачисткой ржавчины. После чего "больное" место желательно будет загрунтовать и покрасить. В качестве альтернативного экспресс-варианта в такое колесо можно вставить камеру, хотя этот способ для современных машин не желателен.

Почему важно точное давление в шинах

Уместно будет напомнить, почему важно соблюдать давление, указанное производителем в книжке-мануале и на наклейке в дверном проеме. Нежелательно отступление от нормы как вниз, так и вверх шкалы. Прежде всего, именно при штатных показателях давления будут обеспечены все заявленные производителем ходовые характеристики автомобиля – динамика, управляемость, экономичность. Во-вторых, только при правильно накачанных колесах будут штатно работать электронные системы активной безопасности. И наконец, низкое давление – это конкретный ущерб для владельца. Потому что из-за езды в приспущенном состоянии шина перегревается, ее каркас теряет геометрию, и снаружи целое колесо ведет себя как кривое – то есть его придется просто выбросить. А у шины с очень высоким давлением быстро изнашивается протектор.

Кратко

Если вы эксплуатируете машину на дорогих шинах высокого класса, следует следить за их состоянием. А именно – по давлению, мелким повреждениям и характеру износа протектора. Это поможет продлить ресурс покрышек, а еще получать от автомобиля максимум того, что заложил в его возможности автопроизводитель.