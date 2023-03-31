Почему пора возвращать довоенные налоги на бензин и ДТ и как вырастут цены с июля

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн о том, что ждет топливный рынок после возвращения довоенных ставок НДС.

С 1 июля 2023 г. планируется вернуть налоги на топливо на довоенный уровень. Не только НДС (с 7% до 20%), но и акцизы. Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Считаю это решение верным. Во-первых, стране нужны деньги. Во-вторых, цены на нефть упали. Март 2022 года – 140 долларов за баррель, сейчас – 75 долларов за баррель.

В-третьих, снижение НДС привело к злоупотреблениям некоторых импортеров, которые из-за низкого налога начали выводить прибыль из страны путем фиктивного завышения цен на импортируемые нефтепродукты. Когда НДС 20% выгоднее оставлять прибыль в стране. Соответственно, у государства есть шанс получить еще и налог на прибыль.

И наконец. Нефтепродукты – импортный товар. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что это вторая строчка в валютных расходах государства после оружия. Отток валюты нужно сокращать. Повышение налогов и соответственно рост цен – одно из средств сокращения потребления горючего.

На сколько вырастут цены? Если ориентироваться на текущую ситуацию и возврат к довоенным акцизам, то следующим образом:

Бензин – на 11,2 грн/л (с 47,17 до 58,35 грн/л)

Дизельное топливо – на 7,7 грн/л (с 47,43 до 55,10 грн/л)

LPG – на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

Отсюда снова видно, что возвращение к старым акцизам как к какой-то догме выглядит странным. Бензин летит вверх, сжиженный газ почти на месте. По-прежнему считаю необходимым адаптироваться к новым реалиям и пользуясь возможностью сбалансировать ставки. Условно на 3 грн/л снизить акциз на бензин и на 3 грн/л повысить на сжиженный газ. Тогда и ценовые пропорции сохранятся, и бюджет будет с наваром.

Почему год назад отменили акциз и снизили НДС? Потому что цены на нефть из-за войны взлетели до 140 долларов за баррель, а ситуация в стране была крайне тяжелой и неопределенной. Тогда правительство решило поддержать потребителя, снизить налоги и таким образом предотвратить подорожание на 10 грн/л. Это была именно защита, а не попытка как-то бороться с налоговыми схемами.

Нужно ли это было делать? Скажу так. Еще до войны к такому шагу прибегло польское правительство. В течение года аналогичные меры приняли большинство стран ЕС. Поэтому говорить о полностью ошибочном шаге нельзя – таково было политическое решение.

Почему этот шаг вскоре был нивелирован в виде взлета цен? Потому что из-за разрушения системы снабжения топливом, нефтебазом и НПЗ на фоне логистической неготовности быстро развернуться в сторону Европы мы столкнулись с дефицитом. Когда горючего нет, какая разница, сколько ты теоретически сэкономил – 5, 10 или 20 грн/л.

Сейчас рынок полностью сбалансирован, цена на нефть упала, пора повышать налоги.

Но. Высокие налоги – риск восстановления схем по уклонению от них. Сам г-н Даниил Гетманцев говорит, что "бочки" снова расцвели, даже при пониженных налогах. Налоговая должна быть готова к этой борьбе, потому что ожидаемый эффект для бюджета может и не произойти.