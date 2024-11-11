Почему автопроизводители запрещают прогревать автомобиль: подробности

В заводских мануалах многих современных автомобилей вы не найдете рекомендаций по полному прогреву двигателя перед поездкой. Более того, иногда конкретно сказывается, что прогревать двигатель не нужно. И это уже совсем не согласуется с тем, что знают о прогреве опытные водители.

Пусть автопроизводители, они могут руководствоваться финансовыми соображениями – но есть целые страны, где прогревать двигатель перед поездкой просто запрещено. Как это может быть?

Два мнения о прогреве мотора

Для обычного водителя прогрев двигателя – не такой уж посторонний вопрос. Ведь с одной стороны, холодный двигатель не выдает штатных характеристик и изнашивается в ускоренном темпе, а с другой – на прогрев требуется дополнительное время и дополнительный бензин. .И именно последний фактор, как оказывается, часто оказывается ключевым.

Современные автопроизводители часто пишут в руководстве по эксплуатации о том, что прогревать холодный двигатель не нужно, а если нужно, то не больше 10 – 30 секунд (бензин) или 1 – 2 минут (дизель). Почему? Все очень просто: по экологическим соображениям.

Дело в том, что режим холостого хода – один из самых тяжелых для двигателя. И среди прочего, из-за неблагоприятных условий смесеобразования работа на холостом сопровождается повышенной токсичностью отработавших газов. А в холодном состоянии содержание вредных веществ в выхлопе еще больше.

Поэтому для снижения общей вредности авто водителю рекомендуется сократить время работы на холостом ходу до минимума. Но среди автомобильных инженеров есть мнение, что это не всегда хорошо для самого двигателя.

Почему двигатель желательно прогревать

Если исходить из сугубо технической точки зрения, прогрев мотору, хотя бы частичный, нужен. Так как только на горячем двигателе в цилиндрах образуются наиболее благоприятные условия для сгорания горючего и для смазывания ответственных деталей. И наивысшую эффективность и минимальный износ имеет только двигатель, прогретый до рабочей температуры (90 – 110 С).

Однако и упорно прогревать современный двигатель до номинальной рабочей температуры на парковке тоже не обязательно. Опытные (и терпеливые!) водители доводят температуру до 50 – 70 градусов С и трогаются в путь. Однако сначала двигаются медленно, без больших нагрузок на двигатель – держа стрелку тахометра не ниже 1500 – 2000 об/мин. и не выше 4500 – 5500 об/мин. А уже по достижении рабочих градусов начинают использовать машину в обычном режиме.

Если коротко

Выходит так, что отношение водителя к прогреву зависит от его принципиальной позиции – слушаться ли исключительно своего автопроизводителя, или учитывать также общетехнические постулаты. И если на одной стороне – экология и экономия времени, то с другой – продление ресурса силового агрегата.

Дополнительные аргументы за прогрев: морозный день напролет холодный двигатель будет склонен к рывкам и будет держать повышенные обороты, что приводит к пробуксовкам на скользкой дороге. Но даже если на вашем маршруте чистый асфальт, в мороз таки желателен небольшой прогрев – потому что нагружать холодный двигатель не рекомендуется. Кстати, если у вас автоматическая трансмиссия, во время короткого прогрева двигателя на парковке стоит тем или иным способом прогреть и коробку передач – "автоматы" тоже не любят езды "на холодную".