Мужчина в Изюме пострадал от взрыва неизвестного объекта
Мужчина в Изюме (Харьковская область) сегодня, 3 июля, получил травмы из-за взрыва неизвестно какого объекта, который он держал в своих руках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.
"Минная опасность остается высокой в Харьковской области. Сегодня в Изюме около 16:00 в руках у мужчины взорвался неизвестный предмет", - говорится в сообщении.
Каково состояние пострадавшего
Пострадавший - 1991 года рождения. Сейчас он доставлен в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными переломами бедра и голени, множественными осколочными ранениями и ожогами обеих кистей.
Ситуация с минами в Харьковской области
С начала полномасштабного вторжения ГСЧС обезвредила в Харьковской области более 72 тысяч взрывоопасных предметов.
По словам спикера ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгения Василенко, в регионе сейчас работает 31 пиротехнический расчет ГСЧС - это 157 саперов и 62 единицы спецтехники.
Разминирование Украины
Из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину самой заминированной страной в мире.
Поэтому правительство начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.
Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.
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