Мужская сборная Украины обыграла Румынию в волейбольной Золотой Евролиге

Золотая Евролига-2024, групповой этап, мужчины

Украина – Румыния – 3:1 (20:25, 25:21, 25:23, 25:19)

"Сине-желтые" выглядели лучше в дебюте встречи. Однако в середине стартового сета румыны перехватили инициативу. На пике преимущество "трехцветных" составило 7 пунктов. Отыграть отставание подопечные Рауля Лосано до конца партии так и не сумели.

Зато сполна реабилитировались украинцы в следующих сетах. В частности, во втором сборная Украины привезла румынским волейболистам 4 очка преимущества, а в следующем – два. "Сине-желтые" получили стратегическое преимущество и стали фаворитами решающих сетей.

Правда, до тай-брейка дело не дошло. Украинская команда справилась с вызовом уже в четвертой партии. Ребята Лосано ушли в отрыв с середины игрового отрезка, а румыны за скоростями сборной Украины уже не успели и проиграли.

Следующий матч "сине-желтых" состоится 19 мая. Соперником украинских волейболистов станет сборная Азербайджана. В общей сложности команда Лосано проведет 6 поединков на групповом этапе турнира.