RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мужская сборная Украины обыграла Румынию в волейбольной Золотой Евролиге

Фото: "Сине-желтые" триумфовали в четырех сетах (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по волейболу одержала волевую победу над сборной Румынии в розыгрыше Золотой Евролиги-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Золотая Евролига-2024, групповой этап, мужчины

Украина – Румыния – 3:1 (20:25, 25:21, 25:23, 25:19)

 

"Сине-желтые" выглядели лучше в дебюте встречи. Однако в середине стартового сета румыны перехватили инициативу. На пике преимущество "трехцветных" составило 7 пунктов. Отыграть отставание подопечные Рауля Лосано до конца партии так и не сумели.

Зато сполна реабилитировались украинцы в следующих сетах. В частности, во втором сборная Украины привезла румынским волейболистам 4 очка преимущества, а в следующем – два. "Сине-желтые" получили стратегическое преимущество и стали фаворитами решающих сетей.

Правда, до тай-брейка дело не дошло. Украинская команда справилась с вызовом уже в четвертой партии. Ребята Лосано ушли в отрыв с середины игрового отрезка, а румыны за скоростями сборной Украины уже не успели и проиграли.

Следующий матч "сине-желтых" состоится 19 мая. Соперником украинских волейболистов станет сборная Азербайджана. В общей сложности команда Лосано проведет 6 поединков на групповом этапе турнира.

К слову, ранее женская сборная Украины одолела Словению в пяти сетах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныВолейболЕвролига