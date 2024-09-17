Зачем в Украине скупают каштаны и сколько можно заработать

В городах Украины заготовители начали скупать каштаны. За килограмм плодов платят от 4 гривен.
РБК-Украина рассказывает, зачем скупают каштаны в Украине и сколько можно заработать.
В Украине начали скупать конские каштаны. В Черкассах за килограмм дают 5 грн, в прошлом году цена была ниже, сообщает procherk.info.
Собирают каштаны преимущественно пенсионеры. Сдают его в пунктах сбора сырья или частным заготовителям. За сезон могут собрать их на несколько сот гривен.
"В прошлом году продала каштанов на 650 гривен. В том году их и уродило больше, может засуха, сейчас труднее найти. Собираю второй раз", - рассказала местная жительница.
Житель Смелы рассказал, что в прошлом году люди сдавали каштаны мешками – тогда за килограмм плодов платили 3-4 грн.
Заготовитель Александр Ляшенко в этом году будет скупать каштаны по 5 грн. В прошлом году заготовительная цена была 4 грн.
"В прошлом году каштаны приносили внутренне перемещенные лица, приходили много пенсионеров, был даже депутат, а еще черкасские школьники устроили акцию - вырученные средства передавали на нужды ВСУ", - рассказал мужчина.
По его словам, заготовители пытаются скупать каштаны вблизи мест, где они растут, чтобы людям не приходилось далеко носить. Основное требование к плодам – чистые и неповрежденные.
"Потом сырье поступает в фармацевтические компании. Из них производят лекарства, косметику, также используются как пищевая добавка", - пояснил Александр.
Фото: Конские каштаны заготавливают для фармацевтической промышленности (pixabay.com)
О начале заготовки конских каштанов свидетельствует большое количество объявлений в интернете. В частности, в сайте Olx есть объявления о заготовке в Киеве, Харькове, Полтаве, Луцке, Чернигове, Ровно, Сумах, Житомире, Кременчуге.
"С 15 сентября по 15 октября заготавливаем конский каштан. Целое ядро. Без сколов, трещин и повреждений. От 500 кг вывозим собственным транспортом", - говорится в одном из объявлений.
В объявлениях предлагается цена от 4 до 8 грн за килограмм, но больше всего предложений купить каштаны по 5 грн/кг.
Напомним, ранее мы рассказывали, где можно сдать каштаны и кто за это платит больше всего.
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