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Зачем в Украине скупают каштаны и сколько можно заработать

Фото: Сбор каштанов (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В городах Украины заготовители начали скупать каштаны. За килограмм плодов платят от 4 гривен.

РБК-Украина рассказывает, зачем скупают каштаны в Украине и сколько можно заработать.

Сколько можно заработать на каштанах

В Украине начали скупать конские каштаны. В Черкассах за килограмм дают 5 грн, в прошлом году цена была ниже, сообщает procherk.info.

Собирают каштаны преимущественно пенсионеры. Сдают его в пунктах сбора сырья или частным заготовителям. За сезон могут собрать их на несколько сот гривен.

"В прошлом году продала каштанов на 650 гривен. В том году их и уродило больше, может засуха, сейчас труднее найти. Собираю второй раз", - рассказала местная жительница.

Житель Смелы рассказал, что в прошлом году люди сдавали каштаны мешками – тогда за килограмм плодов платили 3-4 грн.

Заготовитель Александр Ляшенко в этом году будет скупать каштаны по 5 грн. В прошлом году заготовительная цена была 4 грн.

"В прошлом году каштаны приносили внутренне перемещенные лица, приходили много пенсионеров, был даже депутат, а еще черкасские школьники устроили акцию - вырученные средства передавали на нужды ВСУ", - рассказал мужчина.

По его словам, заготовители пытаются скупать каштаны вблизи мест, где они растут, чтобы людям не приходилось далеко носить. Основное требование к плодам – чистые и неповрежденные.

"Потом сырье поступает в фармацевтические компании. Из них производят лекарства, косметику, также используются как пищевая добавка", - пояснил Александр.

Фото: Конские каштаны заготавливают для фармацевтической промышленности (pixabay.com)

Какие цены на каштаны в объявлениях

О начале заготовки конских каштанов свидетельствует большое количество объявлений в интернете. В частности, в сайте Olx есть объявления о заготовке в Киеве, Харькове, Полтаве, Луцке, Чернигове, Ровно, Сумах, Житомире, Кременчуге.

"С 15 сентября по 15 октября заготавливаем конский каштан. Целое ядро. Без сколов, трещин и повреждений. От 500 кг вывозим собственным транспортом", - говорится в одном из объявлений.

В объявлениях предлагается цена от 4 до 8 грн за килограмм, но больше всего предложений купить каштаны по 5 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно сдать каштаны и кто за это платит больше всего.

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