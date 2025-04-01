Чего ожидать от курса доллара: прогноз на ближайшие месяцы

Как отмечается в обзоре, на прошлой неделе НБУ пришлось удовлетворять ситуативно возросший спрос на валюту: интервенции выросли на треть до 846 млн долларов.

"Вполне возможно, что под конец месяца и квартала предприятия активизировали покупку валюты для выплаты дивидендов и/или процентов по иностранным кредитам", - считают аналитики.

Увеличение интервенций позволило НБУ даже усилить официальный курс гривны на 0,1% до 41.49 грн/доллар. Наличная стоимость доллара в системно важных банках по итогам недели осталась на уровне 41,2-41,8 грн/доллар.

"Действия НБУ показывают, что регулятор стремится сохранять официальный курс неподалеку от 41,5 грн/доллар даже несмотря на то, что происходило резкое и значительное увеличение покупки валюты на межбанковском рынке", - отмечают в инвесткомпании ICU.

По мнению аналитиков, НБУ пока может продолжить откладывать переход к постепенному ослаблению курса гривны, демонстрируя длительную курсовую стабильность.

"Кроме того, предусмотренный меморандумом МВФ запланированный рост международной финансовой помощи в 2025 году может дать НБУ дополнительные аргументы не спешить с ослаблением курса гривны в ближайшие месяцы", - говорится в обзоре.

Напомним, в НБУ заявили, что ситуация на валютном рынке остается стабильной и контролируемой.

По словам главы НБУ Андрея Пышного "здесь точно нет места для беспокойства". Режим управляемой гибкости курса работает эффективно: обменный курс движется в обе стороны, воспринимая рыночные тенденции спроса и предложения, добавил он.