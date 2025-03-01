Чего ожидать от курса доллара: банкир дал прогноз на начало марта

Как отметил банкир, объем валютных интервенций НБУ может быть на уровне 600-800 млн долларов в неделю, что является вполне приемлемым. Кроме того, благодаря активности аграриев накануне посевной, что обычно сопровождается ростом предложения валюты в среднем на 15%, на рынке будет наблюдаться равновесие между спросом и предложением.

"Замечу, что весомым источником спокойствия на рынке является январская коррекция учетной ставки до 14,5%, которая имела целью укрепить гривну и несколько снизить инфляцию. Соответствующий терапевтический эффект наблюдался на валютном рынке, ведь в феврале курсовые показатели обычно были ниже 42 грн доллар - то есть меньше стартового курса 2025 года", - сказал он.

Однако рост потребительских цен продолжается: по предварительному анализу февраля подорожание может составить в среднем 1-1,5%, а по итогам 2 месяцев 2025 года рост потребительских цен может составить до 2,7%. Поэтому вполне вероятно, что 6 марта на очередном заседании Монетарного комитета НБУ может увеличить учетную ставку до 15-15,5%, что станет объективным следствием экономической ситуации в стране, считает банкир.

"На мой взгляд, новая коррекция учетной ставки и других монетарных инструментов таких, как, к примеру, ставка по 3-месячным депозитным сертификатам (на ее основе формируется доходность гривневых депозитов), положительно повлияет на ситуацию на валютном рынке - курсовые показатели на некоторое время могут застыть. А разница между курсами межбанка и наличного рынка, как и в предыдущие недели, будет почти нулевой", - сказал Лесовой.

По его словам, на следующей неделе рынок ожидает активной роли Нацбанка и соответствующих шагов на усиление гривны и уменьшение инфляции. Также существенно повлияет на спрос необходимость предприятиям уплатить налог на прибыль в первой половине марта - то есть спрос ожидаемо будет ниже.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,6-42,2 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42,3 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 гривен

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, ситуация на валютном рынке будет оставаться на приемлемом уровне: баланс между спросом и предложением, активное участие Нацбанка сделают невозможным любые непредсказуемые и стремительные валютные изменения", - констатировал Лесовой.