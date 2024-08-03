Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на первую половину августа

"Кроме того, НБУ, принявший своевременные меры и сдержавший курсовую скорость, может сохранить объемы валютных интервенций на уровне 200-250 млн долларов в банковский день и таким образом сбалансирует спрос и предложение", - сказал он.

Как отметил Лесовой, инфляционное давление никуда не делось. Однако с рынка исчезли зародыши ажиотажа (отчасти это явилось следствием оперативного вмешательства Нацбанка, а также логическим успокоением части игроков из-за решения вопроса внешнего долга Украины).

"Можно сказать, что сейчас идет переходный период между летними и осенними курсами, которые будут приближаться к заложенному в бюджете на конец года курсу в 42,1 грн/доллар", - считает банкир.

Лесовой подчеркнул, что режим "управляемой гибкости" будет действовать в дальнейшем и его важность проявилась именно в июле, когда регулятор мог вовремя и эффективно вмешаться на рынок. Кроме того, режим "управляемой гибкости" предполагает соблюдение правил игры: ежедневные валютные колебания будут не значительными и разновекторными, собственно, как это наблюдалось с самого начала введения этого режима.

Прогноз курса

Банкир прогнозирует, что ситуация на валютном рынке в течение 5-11 августа будет такой:

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 40,7-41,7 грн/доллар и 43,5-45,5 грн/евро, а наличном рынке – 40,7-42 грн/доллар и 43,5-46,5 грн/евро /евро.

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Итак, по всем признакам, на рынке будет наблюдаться инерция стабильности, которая может продолжаться вплоть до наступления сентября. В то же время можно рассчитывать, что рынок будет жить в рамках привычной системы изменений, которая не предполагает резких курсовых скачков. Кроме того, важным на следующей неделе может стать текущий уровень спроса и его соотношение с предложением. Ведь от этого могут зависеть объемы валютных интервенций и поведение регулятора на валютном рынке", - констатировал Лесовой.