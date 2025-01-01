Чего ожидать от курса доллара в 2025 году: ответ главы НБУ

Пышный напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозов относительно валютного курса, и в очередной раз отметил, что курс, "определенный государственным бюджетом, не является для Национального банка целью и никогда не был".

"Устойчивость валютного рынка - вот это наша цель. Возвращение в режим функционирования валютного рынка максимально рыночных механизмов спроса и предложения - это также наша цель", - сказал он.

Пышный рассказал, что в момент полномасштабного НБУ вынужден был отказаться от плавающего курса и инфляционного таргетирования. "Но в октябре 2023 года мы отказались от фиксированного курса и перешли в режим управляемой гибкости", - добавил он.

"Да, мы понимаем что на рынке присутствует существенный структурный дефицит. И мы его покрываем сглаживая чрезмерные колебания. Но переход к управляемой гибкости позволил Национальному банку вернуть постепенно в режим функционирования валютного рынка влияние таких вещей как спрос и предложение", - сказал глава НБУ.

По его словам, именно фактическое состояние украинской экономики, те восстановительные процессы, которые мы шаг за шагом стимулируем, определяют на самом деле то, каким является курс".

"Поэтому для нас было важно чтобы курс начал выполнять функцию поглотителя шоков, а не генератора, и это сейчас происходит, обеспечить устойчивость валютного рынка, и это также происходит, и вернуть на рынок спрос и предложение, как факторы, которые определяют конъюнктуру и соответствующую курсовую динамику", добавил он.

Национальный банк остается на рынке и осуществляет соответствующие валютные интервенции, покрывая структурный дефицит, который возникает именно в частном секторе, "не позволяя гривне улететь в космос", сообщил он.

"Если сводить эти все сложные материи к какому-то одному предложению, я могу сказать: "Не ждите от нас, что гривна полетит в космос", - сказал глава НБУ.

По его словам, важной компонентой валютной устойчивости является тот факт, что золотовалютные резервы на конец 2024 года будут более 43 млрд долларов, на конец 2025 года уровне 41 млрд долларов.

"Мы имеем существенно меньшую неопределенность в источниках и в форматах, по которым Украина будет получать международную помощь от партнеров в следующем году. Все эти компоненты дают нам основания говорить о том, что у нас есть достаточно сейчас факторов, которые позволят нам быть эффективными для того, чтобы валютный рынок оставался устойчивым", - добавил он.

Курс в бюджете

В бюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45,0 грн/доллар. В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара:

2025 года до 45,0 гривен (45,6 на декабрь),

2026 года до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),

2027 года до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).

Однако цифры бюджета не являются ни прогнозом, ни ориентиром для НБУ, который отвечает Украине за валютно-курсовую политику.