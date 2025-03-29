Чего ожидать от доллара и евро в начале апреля: прогноз банкира

"Можно спрогнозировать, что на следующей неделе коридор валютных изменений останется в пределах 41,4-41,8 грн/доллар, то есть по итогам марта (по сравнению с февралем) курс доллара может прибавить до 1% стоимости", - сказал он.

В то же время, если сравнивать курсовые показатели с началом года, то здесь ситуация будет иметь относительно устойчивый вид, ведь официальный курс на 1 января составил 42,02 грн/доллар. Несмотря на изменения, особенно те, что наблюдались в начале января, в итоге первого квартала наблюдается относительная курсовая стабильность, отметил банкир.

"Конечно, для таких событий должны быть веские обстоятельства, одним из которых являются принятые Нацбанком меры по преодолению роста цен и укрепления гривны", - сказал Лесовой.

Он напомнил, что начиная с декабря Нацбанк трижды менял учетную ставку, увеличив ее с 13% до 15,5%. "Такие шаги бесспорно сказываются на валютном рынке, ведь в течение марта валютный курс находился в состоянии стагнации", - считает банкир.

Курс евро

Что касается евро, то, по его мнению, здесь важны курсовые показатели в паре с долларом.

"Несмотря на таможенную "агрессию" США против стран ЕС (25% пошлина на алюминий и сталь на общую сумму 28 млрд долларов) и контрмеры со стороны ЕС на сумму 26 млрд евро, на наш взгляд, в течение следующей недели разница между курсами этих двух валют будет оставаться на прежних показателях: в частности, на украинском рынке курс 1 доллара будет равен 0,9-0,95 евро. А спред между этими двумя валютами будет составлять в среднем 3,3-4 грн (7,8-10% от курса доллара)", - сказал Лесовой

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (24-30 марта) будут такими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-42 грн/доллар и 44,5-45,5 грн/евро (на межбанке) и 41,4-42 грн/доллар и 44,5-45,5 грн/евро (на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 гривен

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"То есть, вполне возможно, что общая палитра валютного рынка не претерпит никаких радикальных изменений: вряд ли добавятся какие-то новые обстоятельства, сигнализирующие об изменении текущих трендов. Сейчас валютному рынку не грозят стремительные и системные изменения", - констатировал банкир.