Зачем премьер Индии Моди приехал в Украину и повлияет ли его визит на ход войны

Содержание:

Встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Индии Нарендры Моди в последнее время приурочены к знаковым для Украины датам или событиям.

14 июня они встречались в Италии – накануне Саммита мира, хотя Индия там в итоге была представлена на более низком уровне. Страну представлял секретарь по западному направлению Министерства иностранных дел Индии Паван Капур. В этот раз визит проходит перед Днем независимости Украины.

Поездка Моди в Киев в любом случае знаковая, ведь за время независимости Украины лидеры Индии сюда еще не приезжали. Однако ее следует воспринимать сквозь призму индийской политики в целом. А ее повестка дня и видение мировых реалий значительно отличаются от тех, к которым привыкли в Украине.

Контекст: Индия между Западом, Россией и Китаем

В прошлом украинская дипломатия наделала достаточно ошибок в отношении Индии. Вспомнить хотя бы контракт 1996 года на поставку 320 украинских танков в Пакистан, с которым Индия воевала четыре раза с момента обретения независимости. Да и банально регион Южной Азии не был для Украины в приоритете, несмотря на ряд перспективных точек соприкосновения.

"Для Моди, естественный партнер – Украина. Другое дело, что в украинско-индийских отношениях в предыдущее десятилетие было накосячено столько, что все это нужно будет разгребать", – говорит РБК-Украина дипломат Роман Бессмертный.

Да и в самой Индии до сих пор сильны пророссийские сантименты, еще с советских времен. Еще один немаловажный фактор – поставки российского оружия. По данным SIPRI, за последние два десятилетия Россия поставляла 65% всего оружия, закупленного Индией. Речь идет о целой номенклатуре военной техники: от самолетов и вертолетов до подводных лодок и военных кораблей.

Однако, по сообщениям западных медиа, Индия взяла курс на уменьшение военной зависимости от РФ. Во-первых, война в Украине показала низкое качество многих видов российской техники в условиях реального боя. Во-вторых, под вопросом оказались поставки российских запчастей к этой технике, которые крайне необходимы сейчас самой РФ.

МИГ-29, самолеты, которые Россия продавала Индии (фото: Getty Images)

Положение дел несколько меняется и из-за общей активизации отношений Украины с Глобальным Югом.

В конце марта Индию посетил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Эта поездка стала первой с 2017 года. Уже через несколько месяцев в июне состоялась встреча лидеров Украины и Индии. При этом важно, что она прошла на полях саммита "большой семерки", куда были приглашены Зеленский и Моди.

Это не случайно, ведь страны G7 рассматривают Индию как альтернативу растущему влиянию Китая. Для этого в Индию направляются инвестиции и технологии. В перспективе она может стать частью транспортного коридора в Европу, альтернативного китайскому "Поясу и пути".

Так же понемногу Индия уменьшает зависимость от российского оружия. Знаковым в этом плане стал визит Моди в США в июне 2023 года. В Вашингтоне были заключены соглашения о совместном производстве двигателей для истребителей, ремонте американских военных кораблей и закупке беспилотников.

Но совсем рвать связи с Россией Индия не собирается. Одна из причин – рост угрозы со стороны Китая.

"Одна из причин нейтралитета Индии, которая ориентируется на Россию, является предотвращение еще более тесного китайско-российского альянса. Индия надеется, что, сохраняя хорошие отношения с Россией, она сможет гарантировать, что китайско-российский альянс не углубится", – говорит РБК-Украина ведущий сотрудник индийского аналитического центра Observer Research Foundation Манодж Джоши.

Так что фактор сближения Индии с Западом играет далеко не последнюю роль и точно принимался во внимание в ходе подготовки к визиту в Украину.

"В Индии США не любят, но Китай не любят еще больше. И это определяет, в том числе политику Индии и ее интересы. И именно через призму боязни Китая и через усиление связей Китая и России, думаю, что Индия все же будет понемногу дрейфовать в сторону Украины и Запада", – не исключает в разговоре с РБК-Украина главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Публичные жесты в контексте войны

Репутационная составляющая поездки Моди лежит на поверхности и, пожалуй, больше всего привлекла внимание мировой печати.

Напомним, как раз во время визита Моди в Москву Россия нанесла ракетный удар по больнице "Охматдет", роддому и другим гражданским объектам. Тогда в общей сложности погибли 37 человек, а еще 170 получили ранения.

Комментируя ситуацию, индийский премьер подчеркнул, что "когда гибнут невинные дети, сердце обливается кровью, и эта боль очень ужасна".

Несмотря на такие слова индийского премьера, президент Украины заявил, что для него это "разочарование – видеть как лидер крупнейшей демократии мира обимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день".

Индия восприняла критику серьезно. МИД даже вызвал украинского посла и отсрочил заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.

Помимо того, критика прозвучала не только из Украины, поэтому на нее нужно реагировать. Именно такие коннотации визита Моди имеются в самой Индии.

"Цель этого визита для премьер-министра – продемонстрировать равновесный подход Индии к войне. Индия призвала к миру путем диалога и переговоров и рассматривает этот визит как часть содействия этому процессу. Этот визит состоялся вскоре после визита премьер-министра в Россию, который подвергся критике во многих западных странах", – отмечает в комментарии РБК-Украина Манодж Джоши.

По его словам, Индия отказалась осудить войну России в Украине, но выразила обеспокоенность смертью и разрушениями, вызванными войной в Украине.

"Этим визитом Индия демонстрирует свою обеспокоенность ужасающей ценой, которую Украина платит за войну", – подчеркивает индийский эксперт.

В то же время, рассчитывать на активное посредничество Индии не приходится. По крайней мере, пока что. Хотя собеседники РБК-Украина в политическом руководстве Украины рассказывали, что в целом Индия наряду с несколькими другими мировыми государствами в целом заинтересована принять участие в урегулировании войны между Россией и Украиной.

Нарендра Моди и Владимир Путин (фото: Getty Images)

В преддверии визита агентство Bloomberg сообщило, что Моди "исключил роль посредника в прекращении российской войны в Украине". Однако, по информации издания, Индия согласилась "передать сообщения" между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ярким свидетельством такого подхода стало отсутствие чиновников Индии на саммите мира в Швейцарии. Индия также не подписала финальное коммюнике.

"По нашему мнению, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к крепкому миру", – объяснял решение глава индийской делегации, представитель МИД Паван Капур.

Индия отправила в Украину более десяти партий гуманитарной помощи. В то же время, продолжает покупать российскую нефть. Правда, за рупии, поэтому эти средства России могут использовать только для покупки индийских товаров или просто держать их на счетах.

"В странах Глобального Юга есть три примера нейтралитета по войне России против Украины. Это пророссийский нейтралитет Китая, это проукраинский нейтралитет Турции и это действительно классический нейтралитет Индии", – говорит Иван Ус.

Двусторонняя повестка дня

По словам Романа Бессмертного, Моди едет в Киев с четко поставленными несколькими вопросами. Кроме "войны и мира", они могут касаться прежде всего проблем национальной безопасности Индии, а также двусторонних отношений.

Расширение торговли Зеленский и Моди обсуждали еще во время предыдущей встречи в июне. В частности, в контексте функционирования черноморского коридора. Объемы торговли Индии с Украиной не столь велики. В последние годы товарооборот колеблется в пределах 1-2 млрд долларов, но здесь есть потенциал для роста.

"Если Россия поставляет много нефти в Индию, то Украина поставляет много подсолнечного масла, и хотя масло не так важно, как нефть, но все равно нужно Индии. Поэтому здесь Индия хочет, чтобы были гарантии поставок на ее рынок", – говорит Иван Ус.

Еще одно направление – это работа индийских компаний в Украине.

"Давайте не забывать, что "Криворожсталь", одно из крупнейших металлургических предприятий Украины, принадлежит компании индийского бизнесмена Лакшми Миттала. И здесь также я думаю, что Индию интересует защита инвестиций", – отмечает Ус.

Как сообщал Фонд госимущества в феврале, несколько индийских компаний интересуются покупкой предприятий в Украине. Речь идет об объектах аренды и приватизации, а также о новых направлениях – Земельный банк и санкционное имущество. Другие перспективные сферы связаны с восстановлением Украины и сотрудничеством в оборонной сфере, возможно, с привлечением США.

Благодаря своей нейтральной позиции по отношению к войне Индия смогла получить определенные бонусы – в том числе с дисконтом получать российскую нефть (и даже обогнала Китай по объемам ее импорта). Но для Нью-Дели важны и другие факторы – от необходимости укреплять отношения с Западом до сдерживания Китая, тоже получившего немало профита от российской агрессии против Украины.

При написании материала использовались публичные заявления украинских и индийских политиков, комментарии главного консультанта Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Ивана Уса, дипломата Романа Бессмертного и ведущего сотрудника индийского аналитического центра Observer Research Foundation Маноджа Джоши.