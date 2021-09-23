ЧС-2022: хто та як може потрапити на матч Фінляндія-Україна

У Гельсінкі 9 жовтня на стадіоні "Олімпійський" відбудеться матч відбору до Чемпіонату світу з футболу 2022 між Україною та Фінляндією. Однак потрапити на цей матч зможуть тільки вакциновані від коронавірусу уболівальники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську асоціацію футболу.
Продаж квитків буде здійснюватися в окремі сектори. Придбати квиток можна виключно на сайті квиткового партнера Футбольної асоціації Фінляндії. Найближчим часом УАФ опублікує посилання для придбання квитків у гостьові сектори.
Наразі в'їзд до Фінляндії дозволений українцям, які повністю пройшли курс вакцинації від коронавірус. Однак після другого щеплення має пройти щонайменше 14 днів.
Які вакцини від коронавірусу визнає Фінляндія:
Вимоги до сертифікату про вакцинацію:
Оскільки до 9 жовтня правила в'їзду до Фінляндії можуть змінитися, то УАФ радить українським уболівальникам стежити за оновленнями на офіційній веб-сторінці прикордонної служби Фінляндії.