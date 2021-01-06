Членів НКРЕКП треба притягнути до відповідальності за кризу в "зеленій" енергетиці, - нардеп

Фото: Олексій Гончаренко (РБК-Україна)

Народний депутат Олексій Гончаренко буде вимагати кримінальної відповідальності для членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, через не включення боргів виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії у кредитні коштів, які має отримати НЕК "Укренерго" від державних банків під надані державні гарантії.

Про це нардеп повідомив 6 січня під час брифінгу щодо критичної ситуації на енергоринку, організованого "Центром Разумкова".

"Я буду вимагати карної відповідальності, і я зроблю все можливе звертаючись до правоохоронних органів, разом з багатьма моїми колегами, вимагаючи карної відповідальності для цих осіб", - сказав Гончаренко.

Він зазначив, що НКРЕКП не має права втручатись в діяльність жодного господарчого суб'єкту, і розподіляти гроші, що надходять на їх рахунки. На його думку, це підпадає під визначення політичного саботажу, а також під кримінальну відповідальність в частині перевищення влади.

Як повідомлялося, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори в зелену енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн), до кінця 2020 року.

При цьому 31 грудня 2020 року НКРЕКП намагалася затвердити постанову, в якому б заборонялося ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. Прийняти таке рішення планувалося і 6 січня.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або подібного формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємствами ВДЕ не спостерігається. За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію.

Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України у 2020 році, оскільки рівень інвестицій в країну значно зменшився.

23 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення в.о. міністра енергетики Юрію Вітренко на початку січня 2021 року представити план міністерства щодо виходу "зеленої" енергетики з боргової кризи.