Члены НАТО близки к консенсусу о вступлении Украины в альянс, - посол США

"Я думаю, большинство из нас уверены, что мы сможем прийти к соглашению, которое будет отражать то, где мы находимся, и в которое украинцы поверят и почувствуют, что это нечто большее, чем повторение Бухареста", - сказала она.

По ее словам, альянс приближается к консенсусу по формулировкам, но отметила, что не хочет предвосхищать окончательную версию соглашения.

"Одним из вариантов, который мы рассматриваем, является разрешение Украине пропустить План действий по членству", - заявила она.

Посол США в НАТО сообщила, что Вашингтон ведет переговоры с Киевом о том, чтобы "успокоить их в долгосрочной перспективе и помочь им в том же духе, что мы делали в течение последних 15 месяцев".

Она не сообщила, могут ли быть сделаны какие-либо конкретные заявления до саммита в Вильнюсе.

"Когда вы соберете все это вместе, я думаю, это даст украинцам ощущение, что мы их услышали и понимаем, что они искали что-то конкретное", - сказала Смит.

Путь Украины в НАТО

Год назад, во время полномасштабного вторжения РФ, Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены НАТО и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока идет война.

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