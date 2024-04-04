Члены G7 могут пересмотреть потолок цен на российскую нефть, - Минфин США

В рамках широкомасштабного механизма санкций против торговли российской нефтью США в феврале ввели санкции в отношении российского государственного грузоотправителя "Совкомфлот" и 14 его нефтяных танкеров, участвующих в транспортировке российской нефти.

Моррис заявила, что продажа западным странам нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, не нарушает санкций.

"Как только российская нефть переработана, с технической точки зрения она перестает быть российской нефтью. Если она перерабатывается в стране, а затем отправляется дальше, с точки зрения санкций это импорт из страны покупки, это не импорт из России", - сказала она.

Торговля нефтью между РФ и Индией

Помощник министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Ностранд заявил, что Вашингтон не просил Индию сократить импорт российской нефти.

По его словам, целью санкций и введенного G7 ценового ограничения в 60 долларов за баррель является обеспечение стабильных мировых поставок нефти, в то же время нанося ущерб доходам Москвы.

Ностранд заявил, что покупатели могут покупать российскую нефть с более высокими скидками вне механизма ценового ограничения, если они не будут пользоваться западными услугами, такими как страхование и брокерские услуги.

Санкции против нефтяной отрасли РФ