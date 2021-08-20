Члена Комісії з азартних ігор затримали при отриманні хабара

В. о. голови комісії з регулювання азартних ігор і лотерей затримали "на гарячому". Посадовець вимагав гроші за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Члена Комісії затримали в порядку 208 КПК України, попередня правова кваліфікація-ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України.

"Для викриття злочинної схеми НАБУ за погодженням з САП розробило і здійснило комплекс негласних слідчих (розшукових) дій за участю детективів під прикриттям", - йдеться в повідомленні.

"Слідчі дії тривають з метою викриття інших учасників організованої злочинної групи", - йдеться в повідомленні.

