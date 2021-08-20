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Члена Комісії з азартних ігор затримали при отриманні хабара

Автор: Валерія Поліщук

САП і НАБУ викрили на отриманні хабара чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Неправомірна вигода склала 90 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.

В. о. голови комісії з регулювання азартних ігор і лотерей затримали "на гарячому". Посадовець вимагав гроші за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Члена Комісії затримали в порядку 208 КПК України, попередня правова кваліфікація-ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України.

"Для викриття злочинної схеми НАБУ за погодженням з САП розробило і здійснило комплекс негласних слідчих (розшукових) дій за участю детективів під прикриттям", - йдеться в повідомленні.

"Слідчі дії тривають з метою викриття інших учасників організованої злочинної групи", - йдеться в повідомленні.

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НАБУ