Чийгоз порівняв суд над Шандрою і Павловським із репресіями в окупованому Криму

"На жаль, останні два роки всі ми беремо участь у цьому безглуздому вибірковому правосудді. Коли ми кажемо про Крим, про репресії, які чинить російська окупаційна влада, ми кажемо "так звані суди", ми кажемо "так звані правоохоронні органи". Чому так? Тому що це не визнані світом на окупованій території російські органи влади. Але те, що зараз робиться тут, в Україні, коли відсутня незалежна судова влада, коли все вирішується в одному кабінеті і коли ти відчуваєш, що це починає бути подібним до Росії, то у нас немає права сидіти вдома", - заявив Чийгоз.

Як відомо, адвокати голови правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри подали скаргу в ЄСПЛ через політичні переслідування, порушення прав підзахисного та застосування щодо нього тортур.

До справи також підключився європейський фахівець з прав людини, метр Грегорі Туан діт Дюдон, який раніше працював старшим юристом ЄСПЛ.

"Вся справа стоїть на дуже хитких підставах, я цілком переконаний, що реакція судової системи в Україні спричинена панікою. Ми маємо ще одного звинуваченого, і його також утримують під вартою всупереч правилам змагального процесу. Немає своєчасної судової ухвали щодо законності перебування під вартою зокрема пана Павловського", - заявив Грегорі Туан діт Дюдон.

Він також додав, що сподівається на швидку реакцію ЄСПЛ. "Мені здається, що позиція такого українського судочинства дуже хитка, як і вся конструкція політично вмотивованої справи. Така вона ламка, що купи не тримається. І я сподіваюся крім реакції ЄСПЛ, на здорову справедливу реакцію від судової системи України", - резюмував адвокат.