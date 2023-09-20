Битва за Карабах: почему Азербайджан пошел в наступление?

О том, почему в Карабахе началось очередное обострение и какие интересы преследуют Армения, Азербайджан, Турция, Россия, Иран, США и Европа – в колонке для РБК-Украина объяснил аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

Новый виток эскалации вокруг Нагорного Карабаха 19 сентября не должен вызывать удивления. Он был ожидаемым. Статус-кво, сформировавшийся после 44-дневной войны 2020 года, не устраивал ни Азербайджан, ни Армению, ни, в меньшей степени, Турцию.

Власти Армении пережили серьезный политический кризис в связи с войной, и любые дальнейшие уступки или поражения могли стать политической угрозой для Никола Пашиняна и его команды, особенно учитывая чувствительность вопроса судьбы карабахских армян для общества.

В Баку президент Ильхам Алиев не получил желанной победы в полноценном понимании этого слова, победы политической и абсолютной, которая бы поставила точку в вопросе Карабаха, навсегда внесла бы его в историю, и позволила бы выйти из тени наследия его отца Гейдара. К тому же, Азербайджан много лет работает над тем, чтобы получить контроль над региональной логистикой, пробить транспортные коридоры, которые позволят Азербайджану заполучить новый транзитный функционал и через него встроиться в новую мировую архитектуру безопасности и торговли между Востоком и Западом, Югом и Севером. Для этого необходим физический контроль хотя бы над частью Карабаха.

Этот же интерес проявляет и Турция, которая видит себя ключевым хабом, на котором должны быть завязаны потоки товаров, услуг и ресурсов, связывающих Азию с Европой. Другими словами, Эрдогану важно, чтобы конфликт Армении и Азербайджана закончился таким образом, чтобы новые цепочки снабжения и поставок были в любом случае завязаны на Турцию. Это необязательно предполагает полный захват Азербайджаном территории Карабаха в результате большой войны. Турцию устроит и договорной характер урегулирования проблемы, если начнутся переговоры.

В этом разном восприятии карабахского вопроса как такового и состоит главная разница между позициями Анкары и Баку. Этим и объясняется, почему президент Турции не подталкивал Азербайджан к боевым действиям, а накануне обострения даже звонил Пашиняну и предлагал посредничество в мирных переговорах.

Таким образом, война за Карабах – это не только лишь война за восстановление территориальной целостности Азербайджана, а это также и война за политическое будущее семьи Алиева, война за региональную логистику и доступ к торговым маршрутам, война за право получить новый функционал для успешного встраивания в новый мировой экономический и политический порядок. Со стороны Армении, эта война – краш-тест постсоветской политической системы, основы которой давно утратили актуальность и перестали обслуживать интересы, собственно, армянского общества.

Для Еревана это война не за право контролировать Карабах (который Армения никогда официально не признавала независимым, и который она по факту не контролирует с 2020 года), а за свободу внешней политики, за собственный суверенитет и автономию в региональных делах.

Если Карабах отойдет под контроль Азербайджана, Армения перестанет быть зависимой от этого вопроса, и сможет чувствовать себя более свободно на мировой арене. Одновременно с этим, Ереван получит большую свободу от России, которая многие десятилетия сохраняла свой контроль над Арменией именно благодаря "крючку" в виде карабахского вопроса.

Впрочем, было бы неверно говорить, что в этом контексте властям Армении равнодушна судьба Карабаха. Им важно решить вопрос гарантий прав местного армянского населения, который является принципиальным и чувствительным для пережившего геноцид народа, в том числе для Пашиняна, который сможет "продать" это обществу как хороший компромисс. Более того, Армении необходимо сохранить свой суверенитет и территориальную целостность и не допустить захвата Азербайджаном уже своих суверенных территорий, в частности на юге Сюникской области, на которые в разное время представители Баку выдвигали претензии в контексте пробития логистических коридоров в Нахичевань.

Разрушения в Нагорном Карабахе (фото: Спутник Армения)

Нынешние боевые действия, даже в большей мере, чем в 2020 году, показали истинную роль России в этих геополитических играх. Москва выступает ситуативным партнером Азербайджана.

Во-первых, россияне также заинтересованы в доступе к региональной логистике и разблокировании транспортных коридоров. Соответственно, их интересы с Азербайджаном здесь совпадают. Логистика им нужна для диверсификации своей внешней торговли, создания новых узловых цепочек поставок, через которые можно реализовывать параллельный импорт и обходить западные санкции в логике "длинной войны" на истощение, которую в Кремле считают, что ведут в Украине. Во-вторых, Россия рассчитывает, что силовое давление Азербайджана либо вынудит Армению ввязаться в войну на стороне Карабаха, и таким образом ещё больше втянет ее в зависимость от российского посредничества и гарантий безопасности, либо вынудит Ереван пойти на уступки по заключению мирного договора с сохранением российского присутствия, либо приведёт к потере Карабаха и отставке Пашиняна на волне поднявшейся "зрады", которую сейчас активно распространяют в медиа сторонники пророссийской части оппозиции, связанные с кланами бывших президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.

США и Европа на данный момент следят за ситуацией и раздумывают над тем, как действовать дальше. В последние годы США пытались перехватить у РФ инициативу в переговорном процессе. Война в Украине ускорила этот процесс, так как Москва была занята войной и не могла направлять крупные ресурсы на удержание позиций на Южном Кавказе. Однако азербайджанско-армянские переговоры при посредничестве Вашингтона забуксовали, а сейчас Баку пытается решить вопрос силовым путем, рассчитывая, что страны Запада не будут предпринимать никаких резких шагов в защиту Армении, например вводить санкции.

Пока что страны ЕС и НАТО выразили поддержку Еревану и осудили Азербайджан, но до введения санкций дело не дошло. Многие ждут реакции администрации Байдена, которая была ответственна за попытку вырвать Армению из-под российского влияния.

Наконец, важным остается фактор Ирана. Страна играет на стороне Армении по тем же причинам, почему Турция играет на стороне Азербайджана: логистика. Иран считает, что планы Баку по "зангезурскому коридору" приведут к их отсечению от территории Армении, ограничат доступ Тегерана к Южному Кавказу и не дадут в полной мере встроиться в региональную логистику через проект коридора "Север-Юг". Кроме того, геополитически, Иран считает, что усиление Азербайджана у своих границ – это автоматическое усиление Турции, которая является их соперником в борьбе за региональное лидерство. Также Иран беспокоится насчет Израиля, с которым Баку в последнее время сблизился в военно-технической сфере.

Хотя ситуация пока неясна до конца, так как находится в динамике, я думаю, что исход эскалации будет зависеть от территории, которую захватит Азербайджан, от того, переживет ли Пашинян политический кризис, от условий нового статуса-кво после завершения боевых действий, а также от действий Ирана и США.

Эти же факторы будут влиять на то, останется ли Россия в регионе и в какой роли/форме. Москва будет делать всё, чтобы (а) либо разгорелась большая война с огромным количеством жертв, в хаосе которой можно будет снова продвигать себя как миротворца и необходимого партнера, либо (б) чтобы война закончилась очередной заморозкой и отставкой Пашиняна, дабы вместо него поставить более лояльного политика, либо (в) чтобы договориться с Азербайджаном и Турцией о получении доступа к региональной логистике в случае, если Баку возьмет под контроль весь Карабах и поставит всех перед фактом.