Четкое определение понятия "аптечная сеть" поможет бороться с монополизацией рынка, - Кузьминых

По мнению народного депутата, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности профильного комитета Верховной Рады Сергея Кузьминых, эта норма направлена на борьбу с монополизацией рынка.

"В законе наконец прописано и появилось определение, что такое "аптечная сеть" Это связано с антимонопольным законодательством, поскольку Антимонопольный комитет просил дать определение, что такое аптечная сеть. До этого у нас этого определения не было. Не было прописано, связаны ли они с юридическими лицами. Эти изменения проголосованы, закон подписан президентом и уже вступил в действие. Теперь мы должны это контролировать. Мы прекрасно понимаем, что есть огромное количество аптек", - подчеркнул политик.

По его словам, сети теперь обязаны задекларировать, что это все их сеть, которая состоит, скажем, из тысячи аптек. И сеть должна цивилизованно платить налоги, не избегая их путем дробления на единичные аптеки, которые якобы являются отдельными компаниями. И такие сети будут наполнять государственный бюджет.

Кузьминых также добавил, что количество аптек на душу населения в Украине постоянно растет и уже является самой высокой среди европейских стран. Такая тенденция не способствует улучшению качества предоставления фармацевтических услуг.

"Мы достаточно существенно отличаемся от многих европейских моделей. Мы отличаемся даже количеством аптек. Их количество в некоторых странах Европы регулируется в зависимости от количества населения. Скажем, должна быть одна аптека на 6 тысяч человек. Мы сейчас имеем ситуацию, когда одна аптека - на 1800 человек. После отмены "маркетинговых платежей" количество аптек начнет уменьшаться, они будут закрываться. Надо понимать, что аптека - это учреждение здравоохранения, это не магазин, который должен быть на каждом шагу, который должен светиться и продавать неизвестно что. В аптеке должен работать высококвалифицированный фармацевт, а не просто кто-то, как сейчас это происходит в некоторых наших аптеках", - сказал Кузьминых.

Напомним, цены на 100 лекарственных средств снизились на 30% с 1 марта 2025 года. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны на основании декларации, поданной производителями, дистрибьюторами и аптечными сетями.

Также ранее Сергей Кузьминых обратился к премьер-министру Украины с инициативой создания единого реестра фармацевтов и усиления контроля за квалификацией специалистов отрасли.