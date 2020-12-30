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Чисто військового вирішення питання Донбасу зараз немає, - Хомчак

Автор: Игорь Литвиненко

Зараз немає чисто військового вирішення питання на Донбасі. Велика кількість жителів регіону потрапили під вплив російської пропаганди, яка активно працює вже сьомий рік.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Він зазначив, що на окупованій частині Донбасу ситуація погіршується щодня.

"Чисто військового вирішення питання щодо Донбасу зараз дійсно немає. Сьомий рік ми втрачаємо людей і в ОРДЛО. На них 24/7 здійснюється колосальний вплив російської пропаганди. А вона потужна", - заявив Хомчак.

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За його словами, перемир'я необхідно українському уряду, щоб рухатися вперед, повернути Донбасу. При цьому зараз ситуація суттєво покращилася.

"Коли я був керівником Антитерористичної операції в 2016 році, то мені доводилося доповідати, що за добу загинули 9-12 людина, стільки-то поранено. І коли сьогодні керівник операції Об'єднаних сил повідомляє, що сьогодні три обстріл і втрат немає, то я бачу суттєву різницю з тим, що було чотири роки тому", - додав Хомчак.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Хомчака, українським військовим було б легше, якщо б вони отримали команду про наступ на Донбасі.

Зазначимо, віце-прем'єр Олексій Рєзніков заявив, що введення миротворців на Донбас є одним з варіантів реалізації мінських угод.

Прогноз погоди
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Новини України ДонбасРуслан Хомчак