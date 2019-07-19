Чистки НБУ по суті знищили банківський сектор в Україні, - Бахматюк

Під виглядом очищення банківського сектора Національний банк, по суті, знищив його повністю. Таку думку висловив власник одного з найбільших українських агрохолдингів - групи компаній "Укрлендфармінг" - Олег Бахматюк, передає РБК-Україна.

"У мене є своя думка щодо тих чисток, які були проведені. Знаєте, називати "очищенням" обрізання всіх можливих потенціалів... Це не очищення. Думаю, час дасть свою оцінку всім цим завуальованим речам, які були зроблені", - заявив Бахматюк.

Одним з пріоритетів роботи Мінфін називає скорочення частки держави на банківському ринку. На думку Бахматюка, політика Нацбанку йде врозріз із заявами представників регулятора.

"Банківська "чистка" фактично перетворила державу на "головного банкіра" в Україні. В чистих активах частка державних банків продовжує зростати і вже становить до 55,3%. У той же час частка банків з іноземним капіталом зменшилась до 29,9%", - сказав Бахматюк.

Олег Бахматюк - власник одного з найбільших європейських холдингів, групи компаній "Укрлендфармінг". Рішення НБУ про ліквідацію банку "Фінансова ініціатива", який став жертвою так званого "банкопаду", який проводила колишній керівник НБУ Валерія Гонтарева, Бахматюк оскаржує в судах.