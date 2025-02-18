Чистый пластик без царапин: простые способы исправить повреждения авто

Пластиковые детали во внешней и внутренней отделке авто могут быть крашеными, а могут быть голыми - без какого-либо покрытия. Подход к устранению повреждений разный, а мы со своей стороны попробуем осветить не только профессиональные, но и любительские решения - для тех, кто не настроен тратить большие средства на проблемы с декором. Тем не менее, должны сразу предупредить: возвращение к абсолютно идеальному состоянию возможно только после перекраски или замены детали неповрежденной.

Какой бывает пластик в авто

В борьбе с царапинами пластика многое зависит от марки полимера, из которого сделана деталь. Все они делятся на два типа - термопласты и термореактивы (еще говорят реактопласты). Детали из термопластиков можно расплавить или смягчить на какое-то время. В свою очередь, пластики-реактопласты такого не позволяют, но большинство из них можно полировать абразивными полиролями. Узнать, из какого пластика сделана деталь, можно по маркировке на обратной стороне детали - чаще всего она там есть.

Как восстановить крашеный пластик

Оформленные подобным образом детали бывают и в интерьере, и в экстерьере - и здесь неважно, какого типа сам пластик. Если царапина на краске глубокая, ее можно устранить лишь перекрашиванием, если не глубокая и не достает до пластика, можно попробовать заполировать ее. Отметим, что в случае покраски часто бывает нужен особый грунт, ведь многие пластики "отталкивают" краску и под нее надо положить что-то с лучшими адгезивными качествами. Подобные недружественные пластики можно узнать по маркировке PE, PE-LD, PE-HD, PP, TPO, ТЕО.

Глянцевый пластик и "хром"

Тот же рояльный лак - глянцевая поверхность, на самом деле может оказаться слоем краски, а может оказаться просто гладким пластиком. В обоих случаях неглубокие царапины и потертости можно попробовать заполировать абразивными препаратами, но - только на малой скорости шлифмашинки.

В наше время хромированные детали отделки чаще всего являются пластиком (обычно это реактопласт PPO) с особым покрытием. К сожалению, убрать глубокую царапину на нем нельзя.

Голый пластик

Если повреждение получила деталь из неокрашенного пластика-термопласта, царапины бывает можно устранить или уменьшить, нагрев поврежденное место строительным феном. Лучше, если это будет делать профессионал, но в любом случае важно не перегреть деталь, потому что уже при 300 градусов С она начнет деформироваться. При аккуратном нагреве царапина начнет разглаживаться за счет внутренних процессов в структуре пластика. А термопластичные полимеры с маркировкой PA и PVC можно без опасений шлифовать, чтобы убрать повреждения.

Детали из термореактивных пластиков применяются в автомобиле реже, однако встречаются и в интерьере, и во внешней отделке. В основном они твердые, не эластичные и не реагируют на нагрев. Следовательно, убрать с них царапину чаще всего помогает полировка абразивной пастой. И даже если большую царапину не зашлифовывали на всю глубину, ее будет маскировать правильно подобранная полироль, которую желательно будет периодически наносить на деталь. Кстати, рецепт с полиролью оказывается эффективным и во многих других случаях.

Вкратце

Обнаружив повреждения на той или иной пластиковой детали, не спешите к маляру или полировщику, а обдумайте еще один вариант: покупку целой детали на замену, новой или бывшей в употреблении. Для многих моделей на шротах-разборках элементы отделки мало востребованы, поэтому цены на них бывают приемлемые, а шансы найти нужную пластиковую деталь - большие.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и "Автомакияж".