Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччині зросла до 98. Раніше надійшла інформація про 91 загиблого.

Про це повідомило у вівторок Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини.

Як повідомляється, 147 осіб продовжують перебувати на лікуванні в лікарні. Загалом 994 людини отримали поранення, з них 847 виписані з лікарень.

Понад 100 людей врятували з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, в постраждалий від землетрусу район було відправлено близько 3500 наметів. Майже 2000 з них були встановлені для людей, чиї будинки були зруйновані.

30 жовтня днем в турецькому Ізмірі стався землетрус, що спричинило серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі.

Також РБК-Украни писало, що підземні поштовхи досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту та Афін. На грецькому острові Самос під уламками будівлі загинули дві людини.