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Кількість жертв землетрусу в Туреччині досягла 102

Автор: Андрій Козловський

Кількість жертв землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччині досягла 102. Також кількість людей, які постраждали, збільшилась до 1026.

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Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Як повідомляється, із загальної кількості постраждалих, 143 людини продовжують перебувати на лікуванні в лікарні. Однак 883 вже виписали. За останньою інформацією, 106 людей врятували з-під завалів. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Крім того, у постраждалий від землетрусу район було відправлено близько 3500 наметів. Майже 2000 з них були встановлені для людей, чиї будинки були зруйновані.

Нагадаємо, 30 жовтня днем в турецькому Ізмірі стався землетрус, який спричинив серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі.

Також раніше РБК-Україна писало, що підземні поштовхи досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту та Афін. На грецькому острові Самос під уламками будівлі загинули дві людини.

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