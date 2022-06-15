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Кількість жертв війни серед дітей різко зросла: офіційні дані

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Україна, Середа 15 червня 2022 08:46
Кількість жертв війни серед дітей різко зросла: офіційні дані Фото: війна Росії проти України забрала життя вже 313 дітей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні більше ніж 892 дитини постраждали. З них 313 загинуло та понад 579 поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Офісу генпрокурора.

У відомстві наголошують, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 291,
  • Харківській - 169,
  • Київській - 116,
  • Чернігівській - 68,
  • Луганській - 54,
  • Херсонській - 52,
  • Миколаївській - 48,
  • Запорізькій - 30,
  • Сумській - 17.

Зокрема, вчора, 14 червня від уламків ворожої ракети в м. Золочів Львівської області постраждало немовля.

Крім того, днем раніше, 13 червня внаслідок обстрілу окупантами з реактивної системи залпового вогню "Град" с. П’ятницьке та смт. Малинівка Харківської області отримали поранення троє дітей віком 3 місяці, 11 та 17 років.

Також стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років у Донецькій області внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня по травень. При цьому 21 з них у м. Маріуполь.

Зокрема, під час обстрілу Маріуполя від прямого влучання ворожого снаряду у будівлю загинула вся родина керівника одного з управлінь міської ради із двома дівчатками 13 та 15 років.

А в травні окупантами здійснено обстріли території м. Лиман Краматорського району Донецької області, в результаті чого загинуло 4 дівчинки.

Разом з тим, внаслідок обстрілів військовими РФ Маріуполя отримали поранення 48 дітей віком від 4 місяців до 17 років.

У відомстві додають, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1985 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок обстрілу російськими військами Харківської області було поранено троє дітей.

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