Число жертв циклону в Африці зросло до 732

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ООН попереджає про нові повені

В результаті удару тропічного циклону "Ідай" в Африці число загиблих досягло 732 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що повінь у Мозамбіку забрав життя 417 осіб, в Зімбабве загинуло 259 осіб, в Малаві - 56.

"В результаті циклонів і повеней в південній частині Африки загинули 732 людини", - йдеться в повідомленні.

Так, циклон "Ідай" минулого тижня обрушився на портове місто Мозамбіку зі швидкістю вітру до 170 км на годину (105 миль у годину), а потім перемістився вглиб материка в Зімбабве і Малаві, затопивши населення і спустошивши будинки.

У Мозамбіку міністр заявив, що близько 1500 осіб потребують негайного порятунку. Гелікоптери та човни доставляють людей в безпечне місце.

Крім того, відділення гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй попередило, що нові повені можуть статися, коли проливні дощі всередині країни обрушаться на низинні райони Бейри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через тропічний циклон в Африці, який обрушився на декілька країн, у цілому загинуло понад 160 людей.

У заяві Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) зазначено, що масштаби збитку, нанесеного циклоном Ідай, який налетів на мозамбіцьке місто Бейра, колосальні і жахливі. У документі наголошується, що 90% міста з населенням понад 500 тисяч осіб та його околиць були пошкоджені або зруйновані".