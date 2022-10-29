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Число жертв давки в Сеуле достигло 120

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Сеул, Суббота 29 октября 2022 22:10
Число жертв давки в Сеуле достигло 120 Фото: медики на месте давки в Сеуле (twitter.com/KasulisK)
Автор: Юлия Бойко

В результате массовой давки в Сеуле (Южная Корея) погибли не менее 120 человек. Большая часть жертв - молодые люди в возрасте до 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Также сообщается о еще около 100 пострадавших. Трагедия произошла в популярном районе, где толпа из 100 000 человек праздновала Хэллоуин.

По данным спасательных служб, большинство жертв погибли в давке возле отеля Hamilton на узких пешеходных улочках, где также находятся самые популярные бары и рестораны Сеула. Десятки погибших доставили в один из местных спортзалов, чтобы больницы могли сосредоточиться на помощи раненым.

Напомним, по первоначальной информации, спасатели выявили более сотни пострадавших "в состоянии остановки сердца". Отметим, в Южной Корее такая формулировка используется, пока информация о смерти не будет подтверждена официально.

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