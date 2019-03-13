Число жертв при стрільбі в школі Бразилії зросло

Ще 17 людей отримали поранення під час збройного нападу на школу

Количество погибших при стрельбе в школе в бразильском городе Сан-Паулу увеличилось до 10 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что еще 17 человек получили ранения во время вооруженного нападения на школу. Среди жертв есть как ученики, так и работники школы. Двое молодых людей, устроившие стрельбу, покончили с собой.

В полиции сообщили, что нападавшие - бывшие ученики школы. Во время стрельбы в учебном заведении находились только учащиеся в старших классах.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Бразилии двое подростков устроили стрельбу в школе в муниципалитете Сузану, штата Сан-Паулу, в результате которой погибли пятеро учеников и один взрослый.

Сообщалось, что стрелявшие также мертвы. Всего в школе обучались 358 учеников второй ступени начальной школы (с 6-го по 9-й класс). Взрослый, погибший при стрельбе, работал в школе. На месте происшествия работают спецслужбы, полиция и медики.

Ранее в мексиканском городе Саламанка в ночном клубе произошла стрельба, что привела к гибели 14 человек, еще 5 человек получили ранения.