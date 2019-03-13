Число жертв при стрільбі в школі Бразилії зросло

Фото: місце стрільби (facebook.com)

Ще 17 людей отримали поранення під час збройного нападу на школу

Кількість загиблих при стрілянині в школі у бразильському місті Сан-Паулу збільшилася до 10 осіб. Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що ще 17 людей отримали поранення під час збройного нападу на школу. Серед жертв є як учні, так і працівники школи. Двоє молодих людей, які влаштували стрілянину, покінчили з собою.

У поліції повідомили, що нападники - колишні учні школи. Під час стрілянини в навчальному закладі перебували тільки учні в старших класах.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в Бразилії двоє підлітків влаштували стрілянину в школі у муніципалітеті Сузану, штату Сан-Паулу, в результаті якої загинули п'ятеро учнів і один дорослий.

Повідомлялося, що ті, що стріляли також мертві. Усього в школі навчалося 358 учнів другого ступеня початкової школи (з 6-го по 9-й клас). Дорослий, загиблий при стрілянині, працював у школі. На місці події працюють спецслужби, поліція і медики.

Раніше в мексиканському місті Саламанка в нічному клубі сталася стрілянина, що призвела до загибелі 14 людей, ще 5 людей отримали поранення.