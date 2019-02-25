Число жертв зіткнень у Венесуелі зросло

Щонайменше 100 людей отримали поранення

Количество погибших в результате столкновений на границе Венесуэлы с Колумбией возросло до четырех. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечено, что еще около 100 человек получили травмы.

Так, столкновения произошли между военными и местными жителями, которые поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Напомним, ранее сообщалось, что венесуэльские военные, которые поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заблокировали границу с Колумбией, чтобы помешать доставке гуманитарной помощи в страну.

Как писало РБК-Украина, в венесуэльском районе Сан-Франсиско-де-Бруани военные открыли огонь по коренным жителям, которые пытались помешать их проезду к границе с Бразилией. В результате инцидента погибли 2 человека, еще 14 получили огнестрельные ранения.

Кроме того, в городе Санта-Элена-де-Уайрен Национальная гвардия Венесуэлы применила слезоточивый газ против представителей коренного индейского народа пемон.