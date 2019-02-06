Кількість жертв в результаті обвалення будівлі в Стамбулі зросла

Кількість жертв зросла до двох

Из-под завалов восьмиэтажного здания, обрушившегося в районе Картал в Стамбуле, спасли шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Sabah.

Сообщается, что число жертв возросло до двух. Поиски пострадавших продолжаются. Как отмечается, в здании могли находиться до 30 человек.

На место происшествия прибыли спикер национального собрания Турции Бинали Йылдырым и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Напомним, 6 февраля в районе Малтепе в Стамбуле обрушилось восьмиэтажное здание. Сообщалось, что из-под обломков извлекли живую женщину, ее госпитализировали.

Позже РБК-Украина опубликовало видео с места происшествия, на котором видно, как здание рушится, после чего в воздух поднимается пыль, а прохожие начинают разбегаться.

Отметим, ранее в одном из женевских ресторанов произошел взрыв газа. Ресторан находится недалеко от консульства США. По предварительным данным, из-за проблем с электропроводкой взорвался газ. Информации о пострадавших нет.