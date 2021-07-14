Число жертв в результаті обвалення готелю у Китаї збільшилося до 17

Кількість загиблих в результаті обвалення готелю на сході Китаю зросло до 17. Місцева влада оголосила про закінчення пошуково-рятувальної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Відомо, що 23 людей витягли з-під завалів готелю Siji Kaiyuan, який обвалився в понеділок вдень. Так, один зі звільнених не постраждав, п'ятеро були відправлені до лікарні та 17 загинули.

За інформацією місцевої влади, більшість загиблих були гостями готелю.

Вказано, що рятувальники під час робіт використовували крани, драбини, металорізи та пошукових собак для пошуку вцілілих.

Зокрема, для проведення операції було мобілізовано понад 600 осіб, а також 120 транспортних засобів.

Наразі правоохоронці розслідують причину обвалу, в суд викликав представників готелю та керівників тих, хто працював над проектуванням і будівництвом споруди.

Як додають у ЗМІ, триповерховий 54-кімнатний готель Siji Kaiyuan відкрився у 2018 році.