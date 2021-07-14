ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Число жертв в результаті обвалення готелю у Китаї збільшилося до 17

Новость на русском →
Сучжоу, Середа 14 липня 2021 10:11
Число жертв в результаті обвалення готелю у Китаї збільшилося до 17 Фото: число жертв в результаті обвалення готелю у Китаї збільшилося до 17 (twitter.com/CP24)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість загиблих в результаті обвалення готелю на сході Китаю зросло до 17. Місцева влада оголосила про закінчення пошуково-рятувальної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Відомо, що 23 людей витягли з-під завалів готелю Siji Kaiyuan, який обвалився в понеділок вдень. Так, один зі звільнених не постраждав, п'ятеро були відправлені до лікарні та 17 загинули.

За інформацією місцевої влади, більшість загиблих були гостями готелю.

Вказано, що рятувальники під час робіт використовували крани, драбини, металорізи та пошукових собак для пошуку вцілілих.

Зокрема, для проведення операції було мобілізовано понад 600 осіб, а також 120 транспортних засобів.

Наразі правоохоронці розслідують причину обвалу, в суд викликав представників готелю та керівників тих, хто працював над проектуванням і будівництвом споруди.

Як додають у ЗМІ, триповерховий 54-кімнатний готель Siji Kaiyuan відкрився у 2018 році.

Нагадаємо, у понеділок 12 липня в китайському місті Сучжоу в східній провінції Цзянсу сталося обвалення частини готелю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай обвалення отель
NEWS
Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну
Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну
DAILY
Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі